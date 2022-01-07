Подробиці протестів в Казахстані та особливості нового коронавірусу з Франції: п'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- У складі "миротворців" ОДКБ, які вирушили до Казахстану, буде приблизно 2,5 тисячі осіб. Читати далі –>
- Військово-транспортна авіація РФ продовжує перекидання "миротворців" до Казахстану. З аеродромів у Московській, Іванівській, Ульянівській областях триває перекидання російських "миротворців" до Казахстану. Читати далі –>
- Численні жертви, понад три тисячі затриманих та перебої з Інтернетом: що відомо про протести в Казахстані станом на ранок 7 січня 2022. Читати далі –>
- Сполучені Штати Америки уважно стежать за розгортанням "миротворчих сил" контрольованої Росією Організації договору про колективну безпеку в Казахстані й ставлять під сумнів законність їх введення. Читати далі –>
- Варіант коронавірусу B.1.640, виявлений уперше у Франції, поки не має широкого поширення, він перебуває під наглядом Всесвітньої організації охорони здоров'я. Читати далі –>