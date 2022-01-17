Подробиці захоплення заручників у США та запуск двох ракет з КНДР. П'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- В уряді Японії рішуче засудили на запуск одразу двох ймовірних балістичних ракет з боку Корейської Народно-Демократичної Республіки. Читати далі –>
- Підозрюваним, якого застрелили під час порятунку заручників у синагозі в США, виявився громадянин Великої Британії. У межах розслідування у Манчестері затримали двох підлітків. Читати далі –>
- Парламент Франції остаточно схвалив нові обмеження для громадян, які не мають щеплення проти COVID-19. Від 20 січня невакциновані не зможуть відвідувати ресторани, кінотеатри і міжрегіональний громадський транспорт навіть з COVID-тестом. Читати далі –>
- Найкращий тенісист планети Новак Джокович, якого депортували з Австралії через відсутність щеплення проти COVID-19 прибув до Дубая (ОАЕ). Читати далі –>
- У Facebook заблокували сторінку делегації РФ на переговорах у Відні через пости щодо "гарантій безпеки". Читати далі –>