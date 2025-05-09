- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 273
- Час на прочитання
- 1 хв
Подробиці про нового Папу та санкції Британії проти "тіньового флоту" РФ: головні новини ночі 9 травня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 9 травня 2025 року:
Велика Британія запроваджує найбільший пакет санкцій, націлених на "тіньовий флот" Росії Читати далі –>
Сі Цзіньпін і Путін у Кремлі: союз сталевих друзів проти впливу США Читати далі –>
Папа Лев XIV до обрання критикував Трампа та Венса за ставлення до іммігрантів Читати далі –>
Макрон: "привид війни" знову навис над Європою Читати далі –>
США закликають до 30-денного беззастережного припинення вогню – Трамп Читати далі –>