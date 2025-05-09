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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
273
Час на прочитання
1 хв

Подробиці про нового Папу та санкції Британії проти "тіньового флоту" РФ: головні новини ночі 9 травня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Подробиці про нового Папу та санкції Британії проти "тіньового флоту" РФ: головні новини ночі 9 травня 2025 року

© Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 9 травня 2025 року:

  • Велика Британія запроваджує найбільший пакет санкцій, націлених на "тіньовий флот" Росії Читати далі –>

  • Сі Цзіньпін і Путін у Кремлі: союз сталевих друзів проти впливу США Читати далі –>

  • Папа Лев XIV до обрання критикував Трампа та Венса за ставлення до іммігрантів Читати далі –>

  • Макрон: "привид війни" знову навис над Європою Читати далі –>

  • США закликають до 30-денного беззастережного припинення вогню – Трамп Читати далі –>

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