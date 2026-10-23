ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
469
Час на прочитання
1 хв

Подробиці відновлення Starshield для України та землетрус у Китаї: головні новини ночі 23 жовтня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 23 жовтня 2026 року:

  • Потужний землетрус сколихнув Китай: десятки загиблих і постраждалих у Тибеті Читати далі –>

  • Вибори у США змінюють політику Трампа щодо України: Reuters пояснило небезпечний поворот Читати далі –>

  • Мир із Росією неможливий, поки Путін при владі: у США пояснили, що має зробити Захід Читати далі –>

  • Трамп заявив про відновлення Starshield для України, але є нюанс: що з'ясувало AP Читати далі –>

  • Росія атакувала Україну новою модифікацією «Герані-5»: Флеш розкрив її небезпечні особливості Читати далі –>

Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie