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Подробиці відновлення Starshield для України та землетрус у Китаї: головні новини ночі 23 жовтня 2026 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 23 жовтня 2026 року:
Потужний землетрус сколихнув Китай: десятки загиблих і постраждалих у Тибеті Читати далі –>
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Мир із Росією неможливий, поки Путін при владі: у США пояснили, що має зробити Захід Читати далі –>
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