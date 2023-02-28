Подружка Хуаніта: у сумці доставника їжі знайшли 800-річну мумію, з якою він жив в одній кімнаті

Це виявилося муміфіковане тіло 45-річного чоловіка, а не жінки, як гадав кур'єр.

У Перу, а саме в місті Пуно, поліцейські затримали кур'єра з сумкою-холодильником, в якій він носив старовинну мумію.

Про це пише ВВС News.

Кур'єр привернув увагу правоохоронців своєю дивною поведінкою. Під час обшуку його сумки-холодильника вони знайшли античну мумію в позі ембріона, загорнуту в бинти.

Фото: ЕРА

За словами чоловіка, він отримав мумію у спадок від батька. Назвав її Хуанітою та тримав у своїй кімнаті в коробці, біля телевізора. Він вважав мумію "кимось на кшталт духовної подруги". Щоправда, як мумія потрапила до батька, відповісти не зміг.

У день затримання доставник їжі прямував з Хуанітою до своїх друзів.

За визначенням еспертів, вік мумії становить від 600 до 800 років. Найімовірніше, це 45-річний чоловік зростом 1,51 метра, а не жінка, як припускав кур'єр.

Мумія була загорнута в бинти і лежала в позі ембріона, що є типовим для багатьох доіспанських поховань у цьому регіоні Перу.

До того, як до Перу прибули іспанські конкістадори, муміфікацію практикувало багато різних культур. Деяких ховали, а інших виносили на загальний огляд під час великих фестивалів.

Поліція вилучила мумію у кур'єра та передала її до Міністерства культури Перу, що опікується культурною спадщиною країни.

Чоловіка, який перевозив мумію, та двох його друзів затримали та взяли під слідство через можливі злочини проти культурної спадщини Перу.

Напередодні японські фахівці завершили дослідження мумії русалки, якій, як вважалося майже 300 років.

Додамо, що і в Єгипті знайшли мумію. Це було муміфіковане тіло хлопчика з 49-ма амулетами.

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