Подружжя Байденів прокоментувало смерть своєї вівчарки: "Обожнювала вся сім'я"

Собаці було 13 років.

Старша з двох німецьких вівчарок президента США Джо Байдена на прізвисько "Чемп" померла в суботу, 19 червня.

Про це із посиланням на заяву американського лідера і першої леді Джилл Байден повідомляє The Associated Press.

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"Він був нашим постійним улюбленим супутником впродовж останніх 13 років і його обожнювала вся сім'я Байденів", - наголосило подружжя, яке проводить вихідні у своєму будинку в Вілмінгтоні, штат Делавер.

"Чемп" з'явився у Байдена у 2008 році, коли політика обрали віцепрезидентом США. Пес постійно супроводжував господаря як в резиденції у Військово-морської обсерваторії, так і в Білому домі.

У своєму зверненні Байдени розповіли, що молодий "Чемп" "був щасливий, ганяючись за м'ячами для гольфу на галявині перед Військово-морською обсерваторією", а останнім часом йому подобалося "приєднуватися до нас (...) під час зустрічей або засмагати в саду Білого дому".

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"У наші найщасливіші моменти і в дні, коли ми були вбиті горем, він був з нами, чуйний до кожного нашого невисловленого почуття і емоції", - йдеться у заяві.

Очікується, що Байдени найближчим часом привезуть у Білий дім кішку.

Нагадаємо, 24 березня дві німецькі вівчарки Джо Байдена повернулися в Білий дім після того, як пес по кличці Мейджор вкусив співробітника Секретної служби. Мейджор став першою собакою з притулку, якого доля закинула у головну родину Америки.

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