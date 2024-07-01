Подружжя, яке щасливо прожило у шлюбі майже 50 років, померло разом шляхом евтаназії

Пара ухвалила таке рішення після того, як у них обох розвинулися невиліковні хвороби.

Пара пішла з життя разом після майже 50 років щасливого шлюбу.

Про це повідомляє ВВС.

70-річний Ян Фабер і 71-річна Ельс ван Ленінген вирішили померти разом шляхом дуо-евтаназії – дуже рідкісного, але легального способу завершити своє життя, який поступово стає все більш популярним у Нідерландах.

Чолові та дружина були партнерами протягом усього життя, вони познайомилися ще в шкільні роки, а потім одружилися і народили сина. Більшу частину свого життя Ян та Ельс прожили на човнах, а в останні роки - в будинку на колесах.

Спочатку Ельс навчалася на вчительку початкової школи, а Ян був спортивним тренером, але потім подружжя вирішило побудувати бізнес із перевезення вантажів внутрішніми водними шляхами Нідерландів.

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У Яна виник серйозний біль у спині через підіймання важких предметів, пов'язані з його роботою, і, попри операцію на спині 2003 року, його стан не покращився. Це стало приводом для розмови про евтаназію між ним і його дружиною, і вони приєдналися до NVVE – нідерландської організації "Право на смерть".

"Якщо ви приймаєте багато ліків, ви живете як зомбі", - сказав Ян в інтерв'ю. "Тому, зважаючи на мій біль і хворобу Ельс, я думаю, що ми повинні це припинити".

Ельс пішла на пенсію 2018 року, і у неї з'явилися ранні ознаки деменції. У листопаді 2022-го у неї офіційно діагностували хворобу, а пізніше жінка дізналася, що її стан не покращиться.

Ян і Ельс разом зі своїм сином почали обговорювати дуо-евтаназію, оскільки вони обидва продовжували боротися зі своїм здоров'ям.

"Я прожив своє життя, я більше не хочу болю", - сказав Ян. "Життя, яке ми прожили, ми старіємо для нього. Ми вважаємо, що це потрібно припинити".

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Було зазначено, що якщо стан Ельс погіршиться, вона може бути визнана недієздатною і не зможе самостійно вирішити, що хоче померти.

Подружжя ухвалило рішення про евтаназію за підтримки своїх близьких і провело свій останній день в оточенні сім'ї та найкращих друзів. Наступного дня Ян і Ельс разом зі своїми близькими пішли до місцевого госпісу і провели дві години разом, розмовляючи і слухаючи музику, перш ніж прийшли лікарі.

"Останні пів години були важкими", - сказав син пари, який попросив не називати його імені. "Лікарі приїхали, і все відбулося швидко – вони дотримуються своєї рутини, а далі це просто справа декількох хвилин".

Лікарі ввели Ельсу і Яну смертельні ліки, і вони померли разом у понеділок, 3 червня 2024 року.

Нагадаємо, у квітні жінка організувала смерть шляхом евтаназії у свій день народження. Вона вирішила померти у день свого 34-річчя.

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