Подружжя жорстоко порізали ножем після суперечок через паркування: їхні маленькі діти в цей момент були у будинку

На них напали, коли двоє їхніх дітей спали нагорі.
Пару знайшли серйозно пораненою в їхньому будинку в Дракон-Райз, що в Сомерсеті, Англія. Вони загинули на місці події.
Про це пишуть The Mirror i The Sun.
Чоловіка і дружину Стівена і Дженні Чапплв вбили ножем, як підозрюють через паркування, у власному будинку. На момент інциденту їхні діти п’яти та шести років спали нагорі.
За підозрою у вбивстві затримали двох чоловіків 34 та 67 років. Останнього відпустили під слідство.
Підозрюваними начебто є сусіди пари. Вважається, що один із затриманих має військове походження.
"Ми насправді не бачили (підозрюваного. - ред.), але в минулому були сварки щодо паркування", - сказав один із місцевих мешканців.
Поліцейські підтвердили, що їх раніше, за місяці до вбивства, викликали через суперечки щодо проблем із паркуванням
Патологоанатомічна експертиза підтвердила, що 33-річна місіс Чаппл померла від численних ножових поранень. Розслідування причини смерті 36-річного Стівена Чаппла триває.
Читайте також: