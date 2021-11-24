Подружжя жорстоко порізали ножем після суперечок через паркування: їхні маленькі діти в цей момент були у будинку

Подружжя жорстоко порізали ножем після суперечок через паркування: їхні маленькі діти в цей момент були у будинку

На них напали, коли двоє їхніх дітей спали нагорі.

Пару знайшли серйозно пораненою в їхньому будинку в Дракон-Райз, що в Сомерсеті, Англія. Вони загинули на місці події.

Про це пишуть The Mirror i The Sun.

Також читайте Кривава історія Гуччі: хто вбив останнього спадкоємця модної імперії

Чоловіка і дружину Стівена і Дженні Чапплв вбили ножем, як підозрюють через паркування, у власному будинку. На момент інциденту їхні діти п’яти та шести років спали нагорі.

За підозрою у вбивстві затримали двох чоловіків 34 та 67 років. Останнього відпустили під слідство.

Підозрюваними начебто є сусіди пари. Вважається, що один із затриманих має військове походження.

Також читайте Вбивцю 86-річної жінки вдалося знайти через 20 років після злочину завдяки аналізу ДНК

"Ми насправді не бачили (підозрюваного. - ред.), але в минулому були сварки щодо паркування", - сказав один із місцевих мешканців.

Поліцейські підтвердили, що їх раніше, за місяці до вбивства, викликали через суперечки щодо проблем із паркуванням

Патологоанатомічна експертиза підтвердила, що 33-річна місіс Чаппл померла від численних ножових поранень. Розслідування причини смерті 36-річного Стівена Чаппла триває.

Читайте також: