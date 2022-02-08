Подружжя зірвало джекпот в лотерею, а про виграш дізналося з ранкових новин

Під час розіграшу 5 січня їм вдалося вгадати всі виграшні номери: 6, 14, 25, 33, 46 та додаткову кульку Powerball 17.

Подружня пара зі штату Вісконсін Таммі та Кліфф Вебстер зірвала джекпот лотереї Powerball розміром $316,3 млн. Вони купили лотерейний квиток у місті Грін-Бей.

Історія переможців опублікована на сайті лотереї.

"Ми щиро вдячні за цю неймовірну подію. Ми завжди вірили, що у нас є шанс перемогти, якщо ми гратимемо, і це здійснена мрія", — заявило подружжя.

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Зазначається, що сім'я Вебстер обрала опцію одноразової виплати розміром $225,1 млн. Після сплати федеральних податків ($54 млн) та податків штату ( $17,2 млн) їхній виграш склав $153,9 млн.

Нагадаємо:

Британец виграв у лотереї EuroMillions 130 мільйонів євро. Квиток він придбав за 2,5 євро.

А у Дніпрі місцевий мешканець виграв у Національній лотереї понад 2 млн гривень. Виграшний квиток чоловік купив у центральному офісі Української національної лотереї. Обійшовся йому він у 5040 гривень. Сам же бланк містив 10 номерів, всі з яких гравцеві вдалося вгадати. Там же місцевий мешканець придбав ще один квиток — він також виявився виграшним.

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