Подружжя знайшло у своєму замку загублену картину вартістю $2,5 мільйона

Дослідження показало, що картина справжня.
У Великій Британії подружжя випадково виявило у своєму замку оригінальну роботу пейзажиста Джона Констебла. Вартість картини сягає $2,5 мільйона.
Про це пише dailymail.co.uk.
Замок Кроуфордленд, де знайшли картину, розташований за 40 км від Глазго. Наразі ним управляють Саймон Кроуфорд і його дружина Адіті.
Картина під назвою "Старий міст через Ейвон", на якій зображено дерево біля мосту, підписана іменем Констебла. За оцінками експертів, художник написав її в 1820-х роках.
Раніше полотно визнали підробкою, однак нове дослідження виявило, що воно справжнє.
"Це смішно, тому що це картина, яку я бачив не знаю скільки разів, і ніколи не звертав на неї уваги", — сказав Кроуфорд.
Нагадаємо, у Франції у приватному будинку знайшли рідкісну картину голландського художника Пітера Брейгеля-молодшого. Це одна з версій його знаменитої роботи "Сільський юрист" ("У нотаріуса"). Родина володіла полотном від 1900 року, але не знала, що це оригінал.
Читайте також:
- Картину Фріди Кало купили у Нью-Йорку за майже $35 млн
- Картину Ван Гога, яку не показували публічно понад століття, продали за рекордну ціну
- На всесвітньо відомому аукціоні картини українських митців продали за величезні гроші – фото
- Малюнок, куплений американцем за $30, виявився шедевром епохи Відродження