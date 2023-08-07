Подружжя знайшло у своєму замку загублену картину вартістю $2,5 мільйона

У Великій Британії подружжя випадково виявило у своєму замку оригінальну роботу пейзажиста Джона Констебла. Вартість картини сягає $2,5 мільйона.

Про це пише dailymail.co.uk.

Замок Кроуфордленд, де знайшли картину, розташований за 40 км від Глазго. Наразі ним управляють Саймон Кроуфорд і його дружина Адіті.

Картина під назвою "Старий міст через Ейвон", на якій зображено дерево біля мосту, підписана іменем Констебла. За оцінками експертів, художник написав її в 1820-х роках.

Раніше полотно визнали підробкою, однак нове дослідження виявило, що воно справжнє.

"Це смішно, тому що це картина, яку я бачив не знаю скільки разів, і ніколи не звертав на неї уваги", — сказав Кроуфорд.

Нагадаємо, у Франції у приватному будинку знайшли рідкісну картину голландського художника Пітера Брейгеля-молодшого. Це одна з версій його знаменитої роботи "Сільський юрист" ("У нотаріуса"). Родина володіла полотном від 1900 року, але не знала, що це оригінал.

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