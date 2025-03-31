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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Подружку Путіна Марін Ле Пен визнали винною в крадіжці грошей ЄС

Політикиню разом з вісьмома спільниками визнали винною у розтраті 3 млн євро.

Автор публікації
Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Марін Ле Пен

Марін Ле Пен / © Associated Press

Суд у Франції оголосив вирок у справі Марін Ле Пен, яка є лідеркою ультраправих політичних сил, депутаткою Національних зборів та Європейського парламенту

Про вирок у справі Марін Ле Пен написало агентство Associated Press.

Агентство повідомило, що вирок у справі Ле Пен з’явився у понеділок, 31 березня. Суддя визнав винною політикиню, а також ще вісьмох депутатів Європейського парламенту. Справа стосувалась 3 млн євро (3,25 млн доларів), які мали бути витрачені на оплату праці помічників, але натомість пішли на діяльність політичної партії у Франції.

У рішенні суду вказано, що політикиня від 2004 до 2016 роки «створила систему з викачування грошей у ЄС». Серед іншого, фігурувало утримання охоронця, який опікувався не діяльністю Європарламенту, а оберігав батька Марін Ле Пен та її особистого помічника, розповіли журналісти.

Суддя заборонив Ле Пен займатись політичною діяльністю: тривалість заборони оголосять пізніше.

ЗМІ зазначають, що цей процес може стати для лідерки партії «Національне об’єднання» фатальним, адже перешкодить їй вступити у президентські вибори 2027 року. Однак тривалий апеляційний процес може затягнутися, допоки не будуть пройдені всі судові інстанції.

Нагадаємо, 22 вересня 2023 року Ле Пен та 23 члени її політсили звинуватили в нецільовому використанні коштів Європейського союзу. Прокуратура Парижа вважає, що кошти ЄС йшли не на оплату праці помічників Євродепутатів, а на виплати членам політичної партії, що заборонено законодавством ЄС.

Французьке медіа BFMTV повідомляло, що проти Ле Пен висунули звинувачення про незаконне фінансування президентської кампанії 2022 року. Політикиню обвинувачують в ймовірному перевищенні витрат, ліміт яких встановлений законом.

Дата публікації
Кількість переглядів
1098
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