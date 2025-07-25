Подружжя пасторів привласнили мільйони доларів вірян, бо "так сказав Бог"

Засновники онлайн-церкви Victorious Grace Church Елі та Кейтлін Регаладо / © Колаж

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У США подружжя пасторів опинилося в центрі гучного розслідування. Засновники онлайн-церкви Victorious Grace Church Елі та Кейтлін Регаладо звинувачуються у масштабному криптовалютному шахрайстві, яке, за їхніми словами, вони здійснювали з божественного благословення.

Про це повідомляє Lad Bible.

За інформацією прокуратури Денвера, від січня 2022 року до липня 2023-го віряни церкви вклали у сумнівну криптовалюту 3,4 млн дол. Подружжя нібито пропонувало учасникам інвестувати у проєкт із високою прибутковістю.

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У матеріалах справи зазначено, що Регаладо обіцяли вкладникам «величезні прибутки», однак лише незначна частина коштів була спрямована на реальну діяльність. Більшість грошей пара витратила на власні потреби.

Як заявив окружний прокурор Джон Волш, близько 1,3 млн дол. пішло на персональні витрати, включно зремонтом житла, який, за твердженням подружжя, вони зробили, «тому що Господь так сказав».

Врешті криптовалюта INDXcoin, створена і розрекламована Регаладо, повністю втратила цінність — інвестори залишились ні з чим.

Проти подружжя висунуто 40 пунктів обвинувачення.

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«Ці звинувачення — важливий крок на шляху до притягнення Регаладо до відповідальності за ймовірні злочини та до встановлення справедливості для жертв», — наголосив Волш.

Елі та Кейтлін Регаладо / © The LAD bible

У відео на своєму YouTube-каналі за липень 2023 року Елі Регаладо підтвердив витрати.

«Поговорімо про слона в кімнаті — звинувачення, що ми з Кейтлін витратили 1,3 мільйона доларів. Так, ми це зробили. Я мав віддати 500 тисяч доларів до Податкової за старі борги, а потім Господь сказав почати ремонт будинку«, — розповідав пастор.

У наступному ролику він заявив, що не відчуває провини.

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«Люди довірили свої гроші Господу. Ми просили молитися й ухвалювати власне рішення — і вони вкладали. Це нічим не відрізняється від того, як Мойсей виводив ізраїльтян із пустелі. Тож ні, я не відчуваю провини, бо знаю, що Бог зробить. Звичайно, з людського погляду це має жахливий вигляд. Але саме так діє Бог«, — зазначив Елі.

До слова, у США діє Церква Амброзії, прихожани якої вірять, що канабіс і псилоцибінові гриби дають людині можливість спілкуватися з богами. Це одна з найбільш швидкозростальних релігій у США. Вона прагне розширити доступ громадськості до психоделічних грибів.