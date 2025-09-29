ТСН у соціальних мережах

Подружжя під час ремонту виявило "моторошну" знахідку у стіні ванної кімнати (фото)

У Вінніпезі подружжя натрапило на дивний скарб у стіні.

Наталія Магдик
Стіна

Стіна / © mirror.co.uk

Пара з канадського міста Вінніпег під час ремонту старого будинку 1940-х років зіткнулася з несподіваним і водночас кумедним відкриттям. Коли господарі демонтували одну зі стін у ванній кімнаті, крізь невеликий отвір їм здалося, що з темряви визирає людський череп.

Про це пише видання Mirror.

Спершу подружжя було приголомшене: адже знайти щось у стіні старого будинку — не дивина, але зазвичай це пліснява, труби чи сліди вологи, а не скелет. Проте, розширивши отвір, вони з полегшенням і сміхом побачили, що це не справжні людські рештки, а добре продуманий розіграш.

У стіні виявився пластиковий скелет у повному «вбранні»: джинси, застібнута сорочка, чорний ремінь на талії. До того ж у нагрудній кишені був акуратно складений аркуш паперу з написом: «BU! Ха-ха, налякав? Джейсон Лейн, 2013».

Власники зняли відео моменту знахідки та виклали його у соцмережах. Користувачі одразу підхопили історію, жартуючи, що колишній власник або квартирант мав неабияке почуття гумору та свідомо залишив «послання з минулого» для тих, хто вирішить робити ремонт.

/ © mirror.co.uk

© mirror.co.uk

У коментарях люди пишуть, що це чи не найкращий «великодній жарт» від попередніх мешканців. Дехто навіть зазначив, що таке «відкриття» варте більше, ніж будь-яка знахідка грошей чи старих речей, адже тепер у подружжя є історія, яку вони згадуватимуть усе життя.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що пара з Британії під час ремонту знайшла за стіною старовинну кухонну піч, яка одночасно є духовкою та плитою для готування — легендарну плиту AGA.

