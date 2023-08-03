Подумали, що "ядерний гриб": росіяни злякалися незвичної хмаринки (фото)

Незвичну хмару зафіксували вчора, 2 серпня, ввечері.
Жителів Казані та Липецької області РФ налякала хмара у вигляді ядерного гриба.
Про це пишуть російські прапагандисти, публікуючи відповідні кадри.
Незвичну хмару зафіксували вчора, 2 серпня, ввечері. Мешканці Казані побачили над містом "ядерний гриб" та почали активно ширити у Мережі, налякано запитуючи, що сталося.
Та згодом з'ясувалося, що це вид купчасто-дощової хмари, по-науковому - "гриб-ковадло".
Начальник місцевого гідрометцентру розповіли пропагандистському виданню, що це звичайна купово-дощова хмара, особливість у тому, що тут вона опинилася не у складі атмосферного фронту, а окремо. За його словами, таке буває рідко.
Нагадаємо, у The Telegraph впевнені, що Путін не застосує ядерну зброю.
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