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Подумав, що кохана - прибулець: у Росії чоловік після перегляду пропагандистських каналів розчленував дружину

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
1207
Час на прочитання
1 хв
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Подумав, що кохана - прибулець: у Росії чоловік після перегляду пропагандистських каналів розчленував дружину

Чоловік заявив, що його "дружина хоче захопити планету".

Житель російського міста Іркутськ після перегляду пропагандистських каналів подумав, що його дружина - прибулець із іншої планети. Він вбив та розчленував жінку. 

Про це пишуть російські засоби масової пропаганди. 

Росіянин зловживав алкоголем та дивився російські пропагандистські канали, на яких часто транслюють "теорії змови". Він подумав, що його 56-річна дружина - прибулець із іншої планети, який хоче захопити світ. 

Чоловік взяв сокиру та відрубав дружині голову, потім розчленував її тіло у ванній. 

Згодом чоловік зателефонував своїй доньці та розповів про вбивство, вона викликала поліцію. 

Нагадаємо, у Росії в місті Мурманськ ялинка впала на двох перехожих. Цікаво те, що під час падіння дерево змінило траєкторію, щоб впасти на людей. 

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Дата публікації
Перегляди
1207
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