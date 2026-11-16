Подумає після свят: Венс може відмовитися від боротьби за Білий дім 2028 року

Віцепрезидент США Джей Ді Венс / © Associated Press

Реклама

Віцепрезидент США Джей Ді Венс ще не ухвалив остаточного рішення щодо своєї участі у президентських виборах 2028 року. Він зробить це лише після Нового року.

Про це пише Axios із посиланням на джерела.

Реклама

Також повідомляється, що він може зачекати до кінця весни, щоб публічно заявити про свої наміри.

Реклама

За словами джерел, Венс усе ще обговорює свою потенційну участь у виборах із родиною.

«Найближчі політичні радники Венса вважають, що він має балотуватися 2028 року і що, найімовірніше, він так і зробить», — пише медіа.

Нагадаємо, попри поразку Республіканської партії на проміжних виборах, Венс залишається одним із головних претендентів на президентську номінацію від республіканців 2028 року. Його союзники переконані, що він зберігає сильні позиції завдяки розгалуженій мережі донорів, політичній інфраструктурі та високій впізнаваності.

Однією з головних причин поразки республіканців називають зростання вартості життя та війну США проти Ірану, яка триває вже понад вісім місяців.

Реклама

Попри передвиборчі обіцянки Трампа знизити ціни, американці зіткнулися зі здорожчанням пального, житла та інших товарів.

Новини партнерів

Новини партнерів