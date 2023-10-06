“Подумайте, перш ніж нападати на Білорусь”: Лукашенко “виліз” із погрозами ворогам і обіцянками за рік мати зброю для сучасної війни

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що приблизно за рік країна матиме “все в повному обсязі” для ведення сучасної війни.

Про це повідомляє БелТа з посиланням на заяву Лукашенка під час поїздки до Брестської області.

“Досвід сучасної війни повністю нами засвоєний. До середини майбутнього року ми матимемо все в повному обсязі, що нам необхідно: зв'язок, розвідка, безпілотники, ударні зокрема, активний захист... Але, обороняючись, ми це будемо робити активно. Щоб у будь-який момент перейти в наступ, якщо буде необхідність”, — сказав білоруський диктатор.

Водночас Лукашенко натякнув на можливість застосування ядерної зброї для завдання “непоправної шкоди” ворогу.

“Ми не говоримо про потужнішу зброю, яка сьогодні у нас є, для того, щоб показати свою міць і завдати супротивникові неприйнятних збитків. Ми не купуватимемо тисячі танків, але у нас завжди є можливість завдати неприйнятної шкоди. Тобто, перш ніж нападати на Білорусь, він подумає, що відповідь буде такою, що для них неприйнятна”, — заявив Лукашенко.

Нагадаємо, у Білорусі раптом заявили про черговий етап перевірки бойової готовності своїх збройних сил.

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