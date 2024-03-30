"Подумайте про наслідки": німецький міністр жорстко звернувся до прихильників припинення допомоги Україні

Диктатор Путін хоче встановити контроль над Європою, щоб "контролювати спосіб життя".

Голова Міністерства фінансів Німеччини Крістіан Лінднер застеріг від послаблення допомоги Україні у боротьбі з російським загарбниками і розкритикував ідеї щодо "заморожування" війни.

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Про це міністр заявив в інтервʼю Kölner Stadt-Anzeiger, пише n-tv.

Він заявив, що мир та свобода у Європі під серйозною загрозою.

"Російського диктатора Путіна турбує не лише Україна, він хоче змінити порядок миру і свободи в Європі", — сказав Лінднер.

Він заявив, що Путін хоче встановити контроль над Європою, щоб "контролювати спосіб життя".

Чиновник закликав країни Заходу продовжувати надавати підтримку Україні і попередив про серйозні наслідки для Європи у разі успіху Кремля у війні.

"Той, хто втомиться підтримувати Україну, тому що це занадто важко або занадто дорого, повинен подумати про наслідки. Небезпека війни наблизилася б до нас", — заявив Лінднер.

Також міністр не підтримав ідею "заморозити" війну в Україні, як це раніше пропонував лідер парламентської фракції СДПН Рольф Мютценіх.

Він нагадав, що країни Балтії відчувають загрозу збоку Росії, тому виступають проти "заморожування" війни.

"Росія вчинила воєнні злочини. Для України — це існування як держави. А для людей — це часто питання виживання. Не можна заморожувати таку ситуацію", — підкреслив Лінднер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про необхідність справедливого миру і закликав до подальшої підтримки України, адже вона потрібна "також для нас, для нашої безпеки".

Крім того, ми раніше інформували, що голова МЗС Тайваню Джозеф Ву заявив, що припинення допомоги Україні з боку Сполучених Штатів виграє на руку Пекіну і підштовхне Китай до агресії проти Тайваню.

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