"Подвиг танка "Альоша" та "братня" любов РФ до України: у Росії випустили підручник із фейками про війну

Брехати про війну в Україні представникам видавництва допомогли у російському Міноборони.

Від 1-го вересня 2024 року у школах РФ та окупованих територіях України з’явиться новий предмет "Основи безпеки та захисту Батьківщини". У Росії уже надрукували підручник до цього предмета, який рясніє кремлівськими фейками про війну та страшилками про українців.

BBC отримала копію свіжонадрукованого підручника та показала фрагменти із нього.

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Брехати про війну в Україні допомагало Міноборони РФ

Додамо, що цей предмет запровадять у 8-11 класах середніх навчальних закладів Росії та окупованих територій України. Навчати дітей планують учасники так званої "спеціальної воєнної операції". Урок відбуватиметься раз на тиждень. Додатково будуть навчальні збори, опанування практичних навичок. Також у РФ посилять модуль початкової військової підготовки.

Розповісти про історичні події та війну в Україні представникам видавництва допомогли у російському Міноборони. Співавторами видання для школярів стали генерал-лейтенант Рафаель Тімошев та заступник головного редактора кремлівської "Російської газети" Ігор Черняк. Обидва входять до керівництва Громадської ради при Міністерстві оборони РФ.

"Видання буде гарною підмогою для військово-патріотичного виховання школярів, прищеплення їм любові до військової справи, до готовності служби за призовом, та й взагалі, за першим покликом Батьківщини стати на її захист. Тому ми наповнили видання і славними сторінками історії (російських - ред.) збройних сил, тут є інформація про найцікавіші битви, про приєднання нових регіонів, причини возз’єднання Криму з Росією та цілі і завдання СВО", - вихваляв підручник ще один його співавтор Микита Гололобов.

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Абсурдні причини для нападу на Україну та "боротьба росіян із русофобами-нацистами"

Підручник "Армія Росії на захисті Вітчизни" виданий форматом майже А4, а усі його 368 сторінок рясніють історичними датами та оповідями про "героїчні звитяги російських солдатів". Історія у книзі починається від XIII століття і закінчується сучасністю.

Не дивно, що у підручнику вихваляють радянського диктатора Йосипа Сталіна. Автори видання оспівують перемоги радянського народу під час "Великої Вітчизняної" (так в РФ називаються Другу Світову війну - ред.) звеличують роль "ввічливих людей" у "возз’єднанні Криму з Росією" (насправді окупацію півострова - ред.).

Окремим блоком у підручнику йдеться про так звану "спеціальну воєнну операцію в Україні", де копіюються безглузді наративи Кремля. Зокрема, що Росія "веде війну чесно", "не скоює воєнних злочинів", а лише бореться з "русофобами-нацистами".

"Коли у лютому 2014 р. у Києві стався державний переворот, новий уряд розпочав боротьбу з усім російським. Стали масово спалюватися російські книги, знищуватися пам'ятники, заборонялися російські пісні та сама російська мова. У країні набуло популярності гасло "Москаляку – на гілляку!" ("Росіянина – на шибеницю!") (переклад – авторів підручника). А в ресторанах з'явилися коктейлі "Кров Москаля", – пишуть абсурдні тези автори підручника.

Далі подають неправдиві тези, "що міста Луганської та Донецької областей, де були не згодні з такою політикою, нацисти обстрілювали снарядами та ракетами".

Ключові брехливі цитати із розділу про так звану "СВО":

"Донбас просить про допомогу. 19 лютого 2022 р. на Мюнхенській конференції президент України Володимир Зеленський пригрозив Росії, що Україна планує мати ядерну зброю. Того ж дня два реактивні снаряди впали на території Ростовської області. А 21 лютого випущеним з України снарядом було знищено російський прикордонний пост. За даними нашої розвідки, ці удари були "пробними кроками" перед великою операцією, під час якої Київ планував повернути собі Донбас та захопити Крим, після чого там мали розміститися війська НАТО. Біля кордонів ДНР та ЛНР сконцентрувалася величезна кількість українських військ та бронетехніки, у небі безперервно кружляли літаки-розвідники. Народні республіки Донбасу звернулися до Москви з проханням про допомогу".

"Росія завжди по-братерськи ставилася до своєї сусідки України. Від часів возз'єднання у 1654 р. ми мали спільну історію, спільні біди, радості та досягнення. І під час СВО ми воюємо не з українським братнім народом, а з ворожим Росії режимом, який підтримується Заходом. Тому головною відмінністю тактики російських підрозділів СВО стало те, що вони всіляко прагнуть зберегти життя мирного населення та уникнути непотрібних руйнувань. Українська ж сторона регулярно завдає ударів не по військових об'єктах, а по тому, що необхідно для життєдіяльності, – водопроводах, очисних спорудах, електростанціях, а також лікарнях, школах, житлових будинках. Росія воює чесно. А Україна часто діє нишком, підло….

З ким Росія воює в Україні, можна було побачити після взяття Маріуполя. У полон там здалися 2,5 тис. нацистів та іноземних найманців, які переховувалися у підземеллі заводу "Азовсталь". Кадри, коли вони виходили, піднявши руки, у татуюваннях із сатанинською символікою, свастиками та висловлюваннями Гітлера , багато разів показували на нашому ТБ. Але на Заході цього знову не захотіли помітити".

Влітку 2023 р. в інтернеті з'явилися кадри, зняті оператором безпілотника на Запорізькому напрямку. На них видно, як до позицій нашої армії підходять два українські танки і шість бронемашин. "Вісім одиниць техніки, а у нас там один "Альоша", один "Альоша"... – звучить в ефірі голос оператора. Утім, попри чисельну перевагу, противник зазнав нищівної поразки…Полюючи на "Альошу", бронемашини противника почали роз'їжджатися в боки і потрапили на мінне поле, почалися підриви, а екіпаж нашого танка вів по них прицільний вогонь. Артилеристи ЗСУ нічим не могли допомогти своїм, бо боялися їх накрити. Найдивовижніше, що російський танк вийшов переможцем у цьому нерівному бою: внаслідок боєзіткнення було знищено два українські танки Т–72Б та шість американських бронетранспортерів – один М113 та MaxxPro з десантом. А наш "Альоша" повернувся на позиції без серйозних ушкоджень…

"Ще одна відмінність Росії від України – суворе дотримання нашою країною Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Військовослужбовці ЗСУ, які здалися в полон, до обміну цілком комфортно почувалися у російських госпіталях. На відміну від України, де було зафіксовано безліч випадків того, як із наших солдатів та офіцерів, які потрапили у полон, знущалися, садистськи катували і навіть розстрілювали. Про ці жахливі факти, від яких у жилах холола кров, йшлося навіть із трибуни ООН, але "цивілізований" світ вкотре вирішив їх "не помічати".

Як повідомляли раніше, у виданні The Times з'явилася стаття, що РФ продає українських полонених на "чорному" ринку.

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