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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Подвійна аварія з українцями під Варшавою: МЗС повідомило нові деталі

Аварія сталася неподалік села Давіди Мазовецького воєводства.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
ДТП під Варшавою

ДТП під Варшавою / © Miejski Reporter

Внаслідок ДТП у Польщі поранення різного ступеня тяжкості отримали 15 осіб. Серед них — щонайменше один українець.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС.

“Автобус рухався за маршрутом Мінськ-Вроцлав з 27 особами на борту, серед яких 26 були пасажирами. Транспортний засіб врізався в енергопоглинаючі бар'єри та перекинувся. Наразі перевіряється кількість постраждалих громадян України”, — йдеться у повідомленні.

Також друга аварія сталась під час проведення рятувальних робіт на місці першої ДТП. Тоді ж в пожежну машину врізалась вантажівка, водієм якої був громадянин України.

Внаслідок аварії поранення різних ступенів важкості отримали 15 осіб:

  • 12 пасажирів автобуса;

  • водій вантажівки;

  • двоє пожежників.

“Усі постраждалі госпіталізовані. Рух дорогою S2 тимчасово призупинено. Інші пасажири продовжили рух за запланованим маршрутом на додатковому автобусі, наданому автоперевізником. Станом на зараз звернень на "гарячу лінію" від громадян України з цього приводу не надходило", — додали у МЗС.

Нагадаємо, поблизу Варшави на швидкісній трасі S2 на з’їзді на S7 у районі Урсинова уніч проти 29 квітня сталася серйозна аварія за участю автобуса, який перевозив 26 людей. Постраждали 17 людей, двоє з яких перебувають у тяжкому стані.

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Дата публікації
Кількість переглядів
773
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