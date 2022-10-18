Подвійна гра Ердогана: аналітикиня відповіла, чи може президент Туреччини останньої миті підставити Путіна

Росія стає все більше залежною від Туреччини і Ердоган цим користується.

Старша аналіткиня Центру досліджень сучасної Туреччини Євгенія Габер заявила, що Ердоган в першу чергу переслідує інтереси своєї країни продовжуючи співпрацю з кремлівським диктатором Путіним.

Про це вона сказала в інтерв’ю ТСН.ua.

"Я вірю в те, що у президента Туреччини і в принципі у турецького керівництва, завданням номер один є власні інтереси, інтереси Туреччини, національні інтереси. Все, що цьому відповідає, незалежно від того, чи це партнери на заході чи на сході, вони завжди будуть в першу чергу керуватися ними. Те, що зараз відбувається у відносинах з Росією безумовно рекалібрування, зміна балансу і динаміки у цих відносинах, і, очевидно, чим більше залежною стає Росія від Туреччини, тим більше цим буде користуватися президент Ердоган", – сказала вона.

За словами Габер, в нинішніх умовах Туреччина може більш впевнено висувати свої умови Росії, в тому числі щодо створення запропонованого Путіним газового хабу.

"Враховуючи, що зараз вся Європа відмовляється від поставок російського газу поступово і на очах руйнується цей міф про велику і непереможну Росію, Туреччина буде почувати себе дедалі більше впевнено і зараз вже буде висувати свої вимоги Росії, в тому числі щодо газу. Наскільки можливо, що Путін потрапить у цю пастку. Насправді це дорогі проекти, які технічно неможливі, тому потрібно знайти, хто це буде фізично реалізовувати, хто буде в це вкладатися. Зараз йде мова про те, що цей конектор має бути побудований на турецькій території для того, щоб цей газ можна було постачати далі в Європу. Європа також не буде зацікавлена в тому, щоб цей конектор був у руках Туреччини і Росії, вже шантажували якісь інші країни", – сказала Габер

Аналіткиня зазначила, що цей проект вигідніший Ердогану ніж Путіну.

"Є дуже багато питань, але зараз принаймні для такого енергетичного піару – це якраз проект, який вигідний Туреччині, ніж Росії, і безумовно Анкара цим користується", – підсумувала вона.

Що відомо про газовий хаб

Президент Росії Володимир Путін під час зустрічі з Ердоганом запропонував створити на базі "Турецького потоку" газовий хаб для продажу газу до Європи та інших країн і для майданчика формування ціни на газ. Так, РФ "може зробити транзит газу через Чорне море основним маршрутом постачання палива".

Зауважимо, що транзит газу неможливий без погодження країн Євросоюзу, зокрема, Болгарії, тож ідея Путіна може зазнати поразки.

Міністр енергетики та природних ресурсів Туреччини Фатіх Дьонмез сказав, що пропозиція Путіна має ще отримати технічну, комерційну те юридичну оцінку.

Тим часом Ердоган вже обрав місце для створення запропонованого Путіним газового хабу.