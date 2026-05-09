"Подвійне свято": на параді Путіна жінку привітали зі смертю сина на "СВО" (відео)
Цей інцидент став ілюстрацією того, як війна проти України перетворилася на ідеологічний ритуал.
У російському Кемерово зафіксували черговий прояв цинізму з боку місцевих пропагандистів. Під час акції, присвяченої 9 травня, жінка, чий син зник безвісти на війні проти України, почула шокуювальне «привітання».
Про це пишуть Telegram-канали.
У сучасній російській пропаганді війну проти України настільки тісно сплели з ритуалами навколо перемоги у Другій світовій війні, що самі пропагандисти перестали бачити за гаслами трагедії конкретних людей.
На відео, що поширюється в Мережі, зафіксовано діалог між учасницею акції та співробітницею пропагандистських медіа. Коли жінка зізналася, що її родина переживає втрату, реакція співрозмовниці виявилася позбавленою будь-якої емпатії.
«У мене син пропав на СВО», — сказала мешканка Кемерово.
Замість слів співчуття, пропагандистка вирішила, що втрата дитини на війні є приводом для радості.
«У вас, виходить, подвійне свято. Вітаю!» — вигукнула пропагандистка у відповідь на звістку про зникнення окупанта.
Нагадаємо, 9 травня у Москві відбувся парад до «дня побєди», який тривав близько 45 хвилин. Вперше від 2007 року захід провели без участі військової техніки.
Також, до цього, президент України Володимир Зеленський підписав указ №374, яким дозволив Росії провести парад 9 травня на Красній площі в Москві. У документі зазначалося, що рішення ухвалили «з гуманітарною метою» після консультацій з американською стороною.