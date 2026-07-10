Подвійний удар по Кремлю: Туреччина продає російські С-400, щоб отримати американські F-35

Туреччина продає російську зброю, щоб отримати американську

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Уряд Туреччини погодив продаж наявних російських зенітно-ракетних комплексів одній із країн Перської затоки. Ця військова угода дозволить державі остаточно позбутися американських оборонних санкцій та відновити участь у міжнародній програмі постачання сучасних винищувачів F-35.

Про це пише Hürriyet.

Хто отримає російські комплекси

Завдяки перепродажу С-400 Туреччина не лише вирішить свої дипломатичні проблеми зі США, але й зможе заробити значні кошти. Кінцевим отримувачем російських систем стане одна з країн Перської затоки — найімовірніше, Об’єднані Арабські Емірати або Катар.

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Обидві ці держави нещодавно зіткнулися з серйозними прогалинами у власній безпеці та почали шукати альтернативні системи ППО. ОАЕ потребують захисту через постійну загрозу атак з боку Ірану. Водночас Катар пережив справжній шок під час недавнього ізраїльського удару: з’ясувалося, що американські системи Patriot, які захищали країну, просто не активувалися, оскільки Ізраїль закладений у їхнє програмне забезпечення як «дружня країна».

Три кроки до зняття санкцій

Щоб офіційно скасувати санкції CAATSA (Закон про протидію противникам Америки за допомогою санкцій), які були накладені на Туреччину через купівлю російської зброї, президент США має надіслати офіційного листа до Конгресу. У цьому документі американський лідер повинен підтвердити три ключові пункти:

російські комплекси С-400 перебувають у неробочому стані на території Туреччини;

Анкара більше не володіє цими системами;

турецька сторона бере на себе зобов’язання не розвивати подібних військових відносин із Росією в майбутньому.

Якщо Конгрес США схвалить ці гарантії, Туреччина отримає потрійну вигоду: повне скасування санкцій CAATSA, постачання американських двигунів для власних національних винищувачів KAAN, а також відкриття дверей для купівлі сучасних бойових літаків F-35, яких Анкара була позбавлена багато років.

Реакція Кремля

За інформацією російських ЗМІ, речник Кремля Дмитро Пєсков стримано прокоментував можливий продаж зенітно-ракетних комплексів С-400 третій стороні.

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«Тут я можу сказати одне: ця тема належить до сфери надчутливих. У нас були контакти з турецькою стороною щодо цієї теми. І ми продовжуватимемо контакти», — заявив Пєсков.

Нагадаємо, за інформацією джерел, близьких до Кремля, в Росії готуються до нового етапу війни. Путін може розширити війну в Україні та планує нові наступальні операції.

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