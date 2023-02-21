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"Зателефоную Путіну і Зеленському": Трамп "знає, як завершити війну в Україні за добу" (відео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
3612
Час на прочитання
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"Зателефоную Путіну і Зеленському": Трамп "знає, як завершити війну в Україні за добу" (відео)

Фото: Associated Press

Дональд Трамп заявив, що у разі його перемоги на виборах президента у США, Київ і Москва підпишуть мирний договір.

45-й президент США Дональд Трамп заявив, що повномасштабну війну Росії проти України можна закінчити за одну добу, зробивши два телефонні дзвінки – Володимиру Путіну та Володимиру Зеленському.   

Про це експрезидент США сказав у понеділок, 20 лютого, під час виступу перед прихильниками у Флориді.

За словами Трампа, у разі його перемоги на виборах президента у США, він одразу ж подзвонить президенту Росії Володимиру Путіну та президенту України Володимиру Зеленському. 

"Буквально в ту ж ніч, як стане відомо про мою перемогу, я зателефоную Путіну і Зеленському. Я скажу їм, що потрібно зустрітися і гарантую, що зможу вирішити це питання", - заявив Трамп.

При цьому він запевнив, що підписати мирний договір вдасться за 24 години.

Вибори президента Сполучених Штатів Америки відбудуться восени 2024 року. Дональд Трамп планує брати участь.

Нагадаємо, наприкінці 2022 року Дональд Трамп закликав скасувати дію Конституції США та визнати його президентом.

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Стаття з добірки новин:
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Дата публікації
Перегляди
3612
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