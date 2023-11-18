"Погані новини для Путіна": який сигнал РФ отримала за підсумками зустрічі Байдена та Сі

Зокрема, новина про зустріч Байдена та Сі для Росії також не стала гарною. Кремлівський диктатор як ніколи сподівався на допомогу Китаю, але там продемонстрували, що не готові її надавати.

Про це в ефірі FREEДОМ сказав американський політтехнолог та політолог Джейсон Смарт.

Усе дуже погано

За словами політолога, Путін мав величезну надію отримати від Китаю бодай щось – гроші, зброю, дипломатичне сприяння.

"Але китайці вже показали: "Так, Путін, добре, ми можемо сказати, що ви наш друг". Насправді ж, коли треба вже щось робити для Росії, то дійсно допомогти Путіну вони не готові – вони готові дати Росії порожні слова і не більше. А з американцями вони знають, що ринок набагато важливіший, ніж російський ринок", – пояснив фахівець.

Можна очікувати, додає він, що надалі Китай ще ближче працюватиме з американцями, натомість ще менше – з Росією.

Нагадаємо, Путіну загрожує ще один ордер на арешт від Гааги.

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