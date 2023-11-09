"Поганий москаль": в Росії ув'язненому українцю виписали штраф за "дискредитацію ЗС РФ"

В Росії українця, якого диктатори засудили за кількома статтями російського кримінального кодексу, оштрафували на 50 тисяч рублів (19 тисяч гривень) за те, що назвав співробітника ФСВП москалем.

Про це пишуть російські пропагандистські телеграм-канали.

Пропагандисти пишуть, що 29-річного Володимира Семенюка засудили до 12 років за причетність до злочинної організації, збут наркотиків та застосування насильства до працівника ФСВП. Наразі він перебуває у виправній колонії № 5 УФСІН Росії у Татарстані.

“Під час процедури обшуку особистих речей засуджених Семенюк висловив своє невдоволення та назвав одного з тих, хто перевіряє "поганим москалем". Тепер йому доведеться виплатити штраф за дискредитацію ЗС РФ за 60 днів”, - пишуть путінські пропагандисти.

Нагадаємо, що стало відомо, скільки українських журналістів перебувають у полоні в Російській Федерації.

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