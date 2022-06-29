Погляд Путіна на себе і світ - це синдром маленького чоловіка - міністр оборони Британії

Міністр оборони Британії Бен Воллес заявив, що Путін має "синдром маленького чоловіка".
Він вважає, що у російського диктатора цього комплексу в надлишку.
Про це пише The Guardian.
"Я безумовно думаю, що погляд Путіна на себе і світ - це синдром маленького чоловіка, погляд мачо. Ви рідко чуєте словосполучення "синдром маленької жінки". Ви завжди чуєте "синдром маленького чоловіка", і у нього це в надлишку", - сказав Воллес.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прокоментував чутки про хворобу лідера країни-агресорки Володимира Путіна.
"Я чесно кажучи, не знаю, що відбувається з Володимиром Путіним. Я вважаю, що у них дійсно є велика хвороба, але мені здається, вона складніша, ніж та хвороба, про яку говорите ви (рак - ред.). Це хвороба щодо поваги до нашого народу, щодо захоплення, хвороба до таких катувань, які вони зробили на нашій землі. Мені здається, що це є хвороба", - наголосив Зеленський та додав, що, на жаль, це питання не тільки однієї людини.
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