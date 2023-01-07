Поглядав на двері і тупцював: на різдвяну службу, де був Путін, більше нікого не пустили (фото, відео)

2022 року Путін був у цьому храмі в оточенні людей.

Російський диктатор Володимир Путін настільки боїться свого оточення, що на різдвяну службу до Благовіщенського собору в Кремлі більше нікого не впустили.

Кадри самотнього Путіна в храмі показали російські пропагандисти.

На відео, які опублікували російські пропагандисти видно, як диктатор самотньо стоїть під час служби. На кадрах видно лише священника, який відправляє службу.

Російський диктатор на відео почувається явно невпевнено - від тупцює на місці та дивиться на двері храму, ніби хоче піти звідти геть.

У Мережі пригадали, що 2022 року до початку повномасштабної війни проти України, Путін був у цьому ж соборі в оточенні людей.

Нагадаємо, раніше російський диктатор Володимир Путін заявляв, що він боїться зустрічатися зі своїми олігархами через нібито загрозу заразитись грипом або COVID-19.

Голова української військової розвідки Кирило Буданов також повідомляв, що Путін смертельно хворий. Також західні ЗМІ писали, що диктатор панічно боїться замаху на своє життя.

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