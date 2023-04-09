“Погода військова”: Макрон розповів про справжнє ставлення Китаю до війни в Україні

Після зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном президент Франції Еммануель Макрон відзначив, що в Китаї насправді розуміють, що у російсько-українській війні час переговорів ще не настав і “погода військова”.

Про це він говорив в інтерв'ю газеті Les Échos, відповідаючи на питання, чого насправді очікувати від Китаю щодо України.

“Я думаю, що Китай робить те ж саме спостереження, що і ми, а саме, що сьогодні погода військова. Українці чинять опір, а ми їм допомагаємо. Зараз не час для переговорів, навіть якщо ми їх готуємо”, - зауважив французький лідер.

При цьому Макрон відзначив низку аспектів, у яких йому вдалося досягнути спільної думки із лідером Китаю.

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“Перше: підтримка принципів Статуту ООН. Друге: чітке нагадування про ядерний потенціал, і саме Китай повинен зробити висновки про наслідки того факту, що президент Путін розмістив ядерну зброю в Білорусі через кілька днів після того, як він взяв на себе зобов'язання не робити цього. Третє: дуже чітке нагадування про гуманітарне право і захист дітей. І четверте: прагнення до переговорного і тривалого миру", - пояснив президент Франції.

При цьому президент Франції висловив сумнів, що питання України є особливо важливим для китайської зовнішньої політики, але, за його словами, йому вдалося похитнути поблажливе ставлення Сі Цзіньпіна до Кремля.

“Чи є Україна пріоритетом для китайської дипломатії? Можливо, ні. Але цей діалог дає можливість пом'якшити коментарі, які ми чули про певну самозаспокоєність з боку Китаю щодо Росії" - сказав Макрон.

Нагадаємо, під час недавнього державного візиту до Пекіна президент Франції Еммануель Макрон сказав своєму китайському колезі Сі Цзіньпіну, що розраховує на нього, щоб “привести Росію до тями” щодо війни в Україні.

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