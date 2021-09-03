"Пограбування століття" у Дрездені: у Німеччині знайшли банду, яка винесла з музею коштовності на мільярд євро

"Пограбування століття" у Дрездені: у Німеччині знайшли банду, яка винесла з музею коштовності на мільярд євро

Їм висунули звинувачення.

Прокуратура Німеччини висунула звинувачення шести підозрюваним у пограбуванні музейної скарбниці "Зелене склепіння" в Дрездені. Крадіжка сталася в 2019 році.

Про це повідомляє Die Zeit.

Підозрювані, віком від 23 до 28 років, звинувачуються, зокрема, в груповій крадіжці з обтяжувальними обставинами і підпалі. Двоє з них вже були засуджені до тюремного ув'язнення для неповнолітніх за крадіжку золотих монет з музею Боде в Берліні.

Слідчі переконані, що підозрювані брали безпосередню участь у пограбуванні.

Повідомляється, що для безпеки вони мали при собі заряджений револьвер і пістолет з глушником і боєприпаси. Раніше вони підпалили електрощит для вуличного освітлення в районі Старого міста, щоб відключити подачу електроенергії.

Оскільки двом із підозрюваних на момент скоєння злочину було 22 роки, а значить, вони були підлітками, звинувачення були пред'явлені відділу у справах неповнолітніх.

У разі винесення обвинувального вироку чоловікам загрожує ув'язнення строком до 10-15 років - залежно від ювенального або звичайного кримінального законодавства.

Четверо з підозрюваних були спіймані в кінці минулого року, а п'ятого - в травні цього року. Останній підозрюваний був спійманий тільки в серпні 2021 року.

Крім того, стосовно кількох підозрюваних ведеться розслідування на предмет поплічництва і підбурювання, наприклад, тому що вони, як стверджується, шпигували за музеєм до пограбування. З березня ведеться розшук чотирьох чоловіків, які відтоді були впізнані.

Нагадаємо:

25 листопада 2019 року двоє людей проникли в Музей саксонської скарбниці в Дрездені. Старовинний меч із дорогоцінним камінням на мільйони євро та унікальну колекцію, яку збирали кілька століть в Дрездені викрали за лічені хвилини. Як зламали охоронну систему за секунди та чи є шанс знайти раритети – у нашому матеріалі.

Пограбування скарбниці у Дрездені: як сталася крадіжка та чи є шанс знайти раритети

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