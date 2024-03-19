Погрожував та називав к**вою: у Варшаві – новий скандал через агресію польського таксиста до українки

Це далеко не перший випадок, коли польські таксисти погрожують та вимагають всі гроші в українок. "Європа - не дорівнює безпека і закон. Ми, українці, у цьому вже впевнилися", - пишуть у коментарях.

У Варшаві – новий скандал через агресію польського таксиста до українців. Своєю історією поділилася Христина Петрочук.

У Варшаві українка на вокзалі скористалася послугою місцевого таксиста. Водій обіцяв довести дівчину в готель за 20 злотих, але коли дізнався, що вона з України – став вимагати 300 злотих, погрожувати і обзивати українською к*рвою.

"Після цього він починає агресувати і кричати на мене, обзивати к*рвою і різними польськими матами… Я почала казати, що викличу поліцію...

Та раптом, я розумію, що не можу відкрити двері, я зачинена в машині!. Я починаю з усіх сил стукати у вікно і просити про допомогу перехожих... Люди бачать та не реагують.

В цей момент, він починає від відʼїжджати від готелю і каже: "Хочеш поліцію? Зараз тобі буде поліція!".

Після цього, мене перехоплює величезна паніка, я в чужій країні, закрита в машині з страшним польським виродком, всі мої речі в нього від замком і він мене кудись везе. У мене починають іти сльози, я сильно стукаю у вікно, кричу і прошу його випустити мене. На це він ще більше на мене кричить, обзиває і замахується руками, погрожує вдарити, якщо не замовчу і робить голосніше музику, щоб мене не чули перехожі", – розповідає Христина.

Дівчина злякалася і стала запевняти, що заплатить 300 злотих, але перерахувавши на картку, бо стільки готівки вона з собою не мала.

"Але таксист вже не погоджувався. Він почав просити готівку, якої в мене майже не було із собою. Сказав, щоб давала все, що є. Я продовжила пояснювати, що в мене немає. Ми доїхали до готелю, зупинилися. Водій по-хамськи викинув мене і мої речі з машини", – зазначає Христина.

У готелі українка зателефонувала до поліції, проте виявилося, що польські правоохоронці на такі виклики не приїжджають. Потрібно самостійно їхати у відділок, але навіть в такому разі гарантії, що заяву приймуть, немає. Постраждала не поїхала у поліцію, бо боялася знову сідати у таксі і втрапити у схожу історію.

У коментарях під постом українки поділилися схожими історіями, які траплялися з ними у Польщі.

"Європа - не дорівнює безпека і закон. Ми, українці, у цьому вже впевнилися", - пишуть у коментарях.