Погрожував убити Байдена: агенти ФБР застрелили жителя Юти

Автор погроз загинув під час перестрілки з агентами.

У США агенти ФБР застрелили жителя штату Юта Крейга Робертсона, який погрожував вбити президента Джо Байдена під час його візиту.

Про це повідомляє BBC.

Робертсон нещодавно написав Facebook погрози на адресу Байдену та прокурора Елвіна Брегга. Останній веде одну зі справ проти експрезидента США Дональда Трампа.

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"Я чув, що Байден приїжджає до Юти. Дістаю мій старий костюм гіллі (камуфляж – ред.) та прибираю пил зі снайперської гвинтівки M24. Можливо, Юта стане відомою цього тижня як місце, де снайпер вбив Байдена-марксиста", – йшлося у дописі Робертсона.

Через ці погрози 9 серпня до чоловіка прийшли агенти ФБР з ордером на обшук. На місці виникла стрілянина, у якій Робертсон загинув.

Агенти ФБР після стрілянини біля помешкання Крейга Робертсона / Фото: Getty Images

Зазначається, що ФБР стежило за чоловіком ще від березня – саме тоді він опублікував першу погрозу на адресу Брегга. Після цього додому до Роберстона прийшли співробітники Бюро, однак тоді він не впустив їх без ордера.

Нагадаємо, в січні 2022 року повідомлялося, що у США запобігли замаху на Байдена. Тоді у погрозах на адресу американського лідера звинуватили жителя Канзасу Скотта Меррімана, який розповідав, що це Бог йому наказав убити Байдена.

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