Погрожував "вбити" і нецензурно лаявся: агресивний чоловік напав на пасажирку метро (відео)

У поліції наголосили, що будь-яке насильство щодо жінок і дівчаток неприпустиме.

У Великій Британії в Лондонському метро агресивний чоловік накинувся на пасажирку. Зловмисник вживав нецензурні вислови щодо жінки, погрожував їй, а потім кинувся на неї з кулаками.

Про це пише Metro.

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Чоловік їхав у переповненому вагоні метро, коли почав ображати жінку і кинувся на неї. Зазначається, що зловмисник вживав нецензурну лайку. Він зокрема кричав: "О, ти думаєш, що сховаєшся за те, що ти жінка".

Потім зловмисник почав погрожувати вбити пасажирку. Ситуація загострилася , коли жінка почало хоробро протистояти йому. Тоді чоловік раптово кинувся через вагон і зупинився в декількох дюймах від жінки.

Люди, які сиділи поруч, помітили небезпеку і швидко втрутилися в ситуацію, щоб захистити жінку, Чоловікам вдалося відтягнути зловмисника.

"Нам відомо про це відео, яке поширюється в соціальних мережах, і наші офіцери вивчають його. Насильство, жорстоке поводження, залякування і домагання щодо жінок і дівчаток в будь-якій формі неприпустимі. Дуже важливо, щоб люди, які стали свідками подібних інцидентів, повідомляли про них якомога швидше, щоб ми могли якомога швидше провести розслідування", - сказав спікер британської транспортної поліції.

Нагадаємо, ра ніше у метро Нью-Йорка чоловік штовхнув жінку з ескалатора. У результаті потерпіла отримала порізи на спині, руках, ногах, правому коліні та правому стегні. Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

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