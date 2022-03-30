Погрожував ядерною зброєю: Азербайджан оголосив депутата РФ у міжнародний розшук

Російського депутата звинуватили у тероризмі та подали у розшук до "Інтерполу".

Прокуратура Азербайджану оголосила у міжнародний розшук депутата Держдуми РФ Михайла Делягіна, який погрожував цій державі ядерною зброєю.

Про це йдеться на сайті прокуратури Азербайджану.

Як повідомляє видання report.az, депутат Держдуми Михайло Делягін під час своєї промови на російському пропагандистському каналі закликав до війни проти Азербайджанської Республіки. Також він виступив із провокаційною заявою про застосування тактичної ядерної зброї для знищення енергетичної інфраструктури та нафтової промисловості Азербайджану. Також росіянин проводив опитування на своєму телеграм-каналі щодо ймовірність застосування ядерної зброї проти Азербайджану.

"Враховуючи наявність у діяннях Михайла Делягіна ознак статтею 101.2 (відкриті заклики через засоби масової інформації та посадовою особою до ведення агресивної війни), 214.2.3 (загроза вчиненням акта тероризму із застосуванням вогнепальної зброї та предметів, що використовуються як зброя). 283.2.2 (розпалювання національної ненависті шляхом загрози застосування сили та з використанням свого службового становища), 29 березня 2022 року генеральним прокурором Азербайджанської Республіки порушено кримінальну справу щодо його вищезазначених статей", - йдеться у повідомленні.

29 березня 2022 року Михайла Делягіна через "Інтерпол" оголошено у міжнародний розшук.

"Також державам-партнерівам Азербайджану було надіслано запити для забезпечення негайного затримання обвинуваченого у разі його в'їзду на територію цих країн та його екстрадиції до Азербайджанської Республіки для притягнення до відповідальності", - наголосили у прокуратурі Азербайджану.

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