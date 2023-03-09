Погрози й розкладачки замість ліжок: українці поскаржилися на умови у центрі для біженців у Варшаві (фото)

У Польщі українські біженці нарікають на умови проживання в одному пунктів масового розміщення у Варшаві. Як стверджують українці, окрім жахливих умов, вони зазнають ще й психологічного насильства.

Про це повідомляє видання The Warsaw.

Як розповідають українці, нібито пункті мешкає майже 300 осіб, для яких обладнали лише один санвузол та кухню. У кімнатах нібито мешкає по вісім людей, а великі сім'ї, мовляв, розділили по різних приміщеннях.

Біженці кажуть, що у них немає ліжок, а сплять вони на польових розкладачках на мінімальній відстані один від одного. А на стінах ванної кімнати, за їхніми словами, є грибок.

Згідно з правилами центру для біженців, мешканців забезпечують харчуванням, але люди нарікають, що після вживання їжі у деяких дітей "є болі в животі". Крім того, вони кажуть, що сніданки подають у 9 ранку, але багато людей до цього часу йдуть вже на роботу.

За словами українців, вони не почуваються в безпеці у цьому центрі, а сам персонал доволі часто спілкується в роздратованій формі. Як пише видання, людей можуть відправити прибирати загальні приміщення (наприклад, кухню, де їдять кілька сотень людей) та територію навколо будівлі, а у разі відмови їм видають попередження. Отримавши два попередження, біженцям загрожує виселення.

Умови проживання в одному із центрів для біженців у Варшаві / Фото: The Warsaw

Сторонніх до пункту не пропускають, навіть якщо це близькі родичі. На прохання українців справою зайнялася юристка, яка звернулася до Уповноваженого з цивільних прав Польщі із вимогою вжити заходів.

Також ситуацію прокоментували у варшавській мерії, де переконують, що умови в центрі відповідають регламенту, і раніше скарг про неналежне поводження з мешканцями не надходило.

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Також у серпні 2022 року цей центр перевіряли і порушень не виявили. Наразі, додають чиновники, ведуться роботи з надання послуг із харчування.

Вказаний центр допомоги для біженців з України розміщений у приміщенні театру, який не працює, але його переобладнали, щоб розмістити українців. Пункт управляється Варшавським центром допомоги сім'ї, який підзвітний мерії.

Нагадаємо, у Польщі заявили, що від початку повномасштабної війни Росії проти України, приблизно 2 мільйони злотих було виплачено українським громадянам неправомірно, тож цю допомогу, яку ZUS виплатив біженцям після того, як вони залишили Польщу, хочуть повернути.

Як повідомлялося раніше, у Польщі фірму, яка займається розміщенням біженців з України, викрили на афері із отриманням фінансової допомоги від держави за розселення українців. Один із центрів у Варшаві майже вдвічі завищував реальну кількість прийнятих біженців з України. Припускають, що фірма могла незаконно отримати кілька мільйонів злотих.

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