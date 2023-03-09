Погрози й розкладачки замість ліжок: українці поскаржилися на умови у центрі для біженців у Варшаві (фото)

Влітку центр перевіряли і порушень не виявили, кажуть у мерії Варшави.
У Польщі українські біженці нарікають на умови проживання в одному пунктів масового розміщення у Варшаві. Як стверджують українці, окрім жахливих умов, вони зазнають ще й психологічного насильства.
Про це повідомляє видання The Warsaw.
Як розповідають українці, нібито пункті мешкає майже 300 осіб, для яких обладнали лише один санвузол та кухню. У кімнатах нібито мешкає по вісім людей, а великі сім'ї, мовляв, розділили по різних приміщеннях.
Біженці кажуть, що у них немає ліжок, а сплять вони на польових розкладачках на мінімальній відстані один від одного. А на стінах ванної кімнати, за їхніми словами, є грибок.
Згідно з правилами центру для біженців, мешканців забезпечують харчуванням, але люди нарікають, що після вживання їжі у деяких дітей "є болі в животі". Крім того, вони кажуть, що сніданки подають у 9 ранку, але багато людей до цього часу йдуть вже на роботу.
За словами українців, вони не почуваються в безпеці у цьому центрі, а сам персонал доволі часто спілкується в роздратованій формі. Як пише видання, людей можуть відправити прибирати загальні приміщення (наприклад, кухню, де їдять кілька сотень людей) та територію навколо будівлі, а у разі відмови їм видають попередження. Отримавши два попередження, біженцям загрожує виселення.
Сторонніх до пункту не пропускають, навіть якщо це близькі родичі. На прохання українців справою зайнялася юристка, яка звернулася до Уповноваженого з цивільних прав Польщі із вимогою вжити заходів.
Також ситуацію прокоментували у варшавській мерії, де переконують, що умови в центрі відповідають регламенту, і раніше скарг про неналежне поводження з мешканцями не надходило.
Також у серпні 2022 року цей центр перевіряли і порушень не виявили. Наразі, додають чиновники, ведуться роботи з надання послуг із харчування.
Вказаний центр допомоги для біженців з України розміщений у приміщенні театру, який не працює, але його переобладнали, щоб розмістити українців. Пункт управляється Варшавським центром допомоги сім'ї, який підзвітний мерії.
Нагадаємо, у Польщі заявили, що від початку повномасштабної війни Росії проти України, приблизно 2 мільйони злотих було виплачено українським громадянам неправомірно, тож цю допомогу, яку ZUS виплатив біженцям після того, як вони залишили Польщу, хочуть повернути.
Як повідомлялося раніше, у Польщі фірму, яка займається розміщенням біженців з України, викрили на афері із отриманням фінансової допомоги від держави за розселення українців. Один із центрів у Варшаві майже вдвічі завищував реальну кількість прийнятих біженців з України. Припускають, що фірма могла незаконно отримати кілька мільйонів злотих.
Читайте також: