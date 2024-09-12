Погрози ядерною зброєю: що буде, якщо Путін натисне ядерну кнопку — Огризко

Існує теоретична можливість, що президент РФ Володимир Путін віддасть наказ застосувати ядерну зброю у війні проти України, але це припинить існування російської держави.

Таку думку висловив ексміністр закордонних справ, дипломат Володимир Огризко в ефірі телеканалу Еспресо.

"Їхні погрози щодо ядерної зброї вже не діють... Це вже зрозуміло всім. Спочатку в Росію відправляли голову ЦРУ Бернса у 2022 році та пояснювали, що так робити не можна. Зараз же в Кремль можуть зателефонувати вже на значно вищому рівні й теж пояснять, до чого це може призвести. Очевидно, що такий крок буде самогубним для РФ", - наголосив він.

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За словами Володимира Огризка, якщо дозвіл на застосування західної далекобійної зброї по території РФ буде підштовхувати Путіна натиснути ядерну кнопку, то божевільного диктатора стримає від цього його кремлівське оточення.

"Я не думаю, що в Кремлі настільки ідіотське оточення в Путіна, що воно не розуміє до чого це все йде. Тому, на мою думку, після того, як Україні дозволять бити західною зброєю по території РФ і наша армія почне методично винищувати все, що знаходиться на відстані 300 км, в Кремлі швидко знайдуться інші аргументи, щоб швидше припиняти цю війну", - пояснив дипломат.

Нагадаємо, директор ЦРУ Вільям Бернс закликав Захід припинити лякатися щоразу, коли Росія починає "брязкати" ядерною зброєю.

В Мережу потрапили секретні документи Росії щодо ядерних ударів

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