Згубили сучасне життя і алкоголь: у В'єтнамі помер "Тарзан", який прожив 40 років у джунглях

Згубили сучасне життя і алкоголь: у В'єтнамі помер "Тарзан", який прожив 40 років у джунглях

Чоловік і його батько подалися в джунглі ще у 1973 році, тікаючи від війни.

У В’єтнамі помер чоловік, який прожив разом з батьком у джунглях 40 років. Хо Ван Ланг і його батько Хо Ван Тхань зникли безвісти в 1973 році, ще до закінчення війни у В'єтнамі. Знайшли їх 40 років потому, у 2013 році.

Про це повідомляє Daily Mail.

"В’єтнамський Тарзан" помер від раку печінки у віці 52 років — через вісім років після того, як повернувся до "цивілізованого світу". Його батько помер у 2017 році, через чотири роки після ізоляції.

Хо Ван Тхань і його син Хо Ван Ланг покинули своє рідне село у 1973 році після того, як бомба вбила трьох членів їхньої сім'ї. Ця подія дуже вразила чоловіка і він збожеволів. Узявши свого дворічного сина, він втік з ним у джунглі, після цього їх ніхто не бачив.

У 2013 році, коли їх знайшли, батько вільно розмовляв на одному з діалектів в'єтнамської мови, проте його син знав всього кілька слів. За словами дослідника Альваро Черезо, який подружився з відлюдниками, "сучасне" життя, ймовірно, мало для останнього фатальні наслідки. Хо Ван Ланг почав їсти напівфабрикати, що позначилося на його травленні, і вживати алкоголь.

"Мені дуже сумно бачити, як він йде, але його смерть також є визволенням. Мені не подобалося бачити, як він живе в цивілізації . Я завжди хвилювався, що він і його тіло не витримають таких кардинальних змін", — говорить Черезо.

Нагадаємо, що троє кубинців провели місяць на безлюдному острові, харчуючись кокосами та щурами.

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