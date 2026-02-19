ТСН у соціальних мережах

"Погані речі стануться": Трамп пригрозив Ірану та сказав, коли готовий атакувати

Президент США підтвердив можливість ескалації проти Ірану та наголосив на необхідності нової ядерної угоди, інакше наслідки будуть серйозними.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Трамп зробив гучну заяву / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що остаточне рішення щодо потенційної атаки на Іран може бути ухвалене вже найближчим часом, а саме протягом десяти днів.

Про це він сказав під час виступу на Раді миру 19 лютого.

«Можливо, нам доведеться піти ще далі, а можливо й ні. Ймовірно, ви дізнаєтеся про це впродовж наступних 10 днів», — зазначив Трамп.

Він також вкотре закликав Тегеран укласти нову ядерну угоду зі США, наголосивши, що у разі відмови Іран може зіткнутися з серйозними наслідками.

«Настав час Ірану приєднатися до нас. Якщо вони це зроблять — буде чудово. Якщо ні — це теж буде варіант, але зовсім інший шлях. Якщо угоди не буде, стануться погані речі», — заявив американський президент.

Раніше у Пентагоні поінформували адміністрацію, що Збройні сили США готові завдати удару по Ірану вже найближчими вихідними.

Водночас, за даними американських чиновників, остаточне рішення президент поки що не ухвалив.

Тим часом Вашингтон значно посилив авіаційну та морську присутність на Близькому Сході. А експерти попереджають про ризик масштабної ескалації.

Нагадаємо, що Дональд Трамп вкотре нагадав, що завершив 8 війн у світі та заявив, що війна в Україні стала для нього найжорсткішим викликом.

