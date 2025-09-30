"Погано виглядаєш": Трамп розповів, як дорікнув Путіну через війну

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп розповів про свою розмову з президентом РФ Володимиром Путіним щодо повномасштабної війни, яку Росія четвертий рік поспіль веде проти України. За словами Трампа, він прямо вказав Путіну на неефективність його армії та поставив під сумнів військову міць Росії.

Про це він сказав під час зустрічі з американським військовим командуванням у вівторок, 30 вересня.

«Паперовий тигр»

Трамп розповів, що під час спілкування з російським лідером він не стримувався у виразах щодо тривалості війни, яка, на його думку, мала б завершитися дуже швидко. Він дорікнув Путіну тим, що війна, замість того щоб закінчитись за кілька днів, затягнулася вже на чотири роки.

«Я сказав йому: “Ти виглядаєш погано. Ти вже 4 роки ведеш війну, яку погрожував закінчити за тиждень. Ти що, паперовий тигр?” І це шкода, але я думаю, що зрештою ми це закінчимо», — сказав президент США.

Наслідки зустрічі на Алясці

Трамп також згадав про зустріч із Путіним, що відбулася на Алясці, яка, на його думку, пройшла «добре», але не мала позитивного ефекту. Він нагадав, що одразу після цих перемовин Путін не тільки не відмовився від своєї політики щодо війни та України, а ще й посилив повітряні атаки на українські міста.

«Ми зустрілися [з Путіним — ред.] на Алясці, провели гарну зустріч. Потім він повернувся і почав знову відправляти дрони на Київ. Я сказав, що, на мою думку, у нас була гарна зустріч,» — поділився Трамп.

Нагадаємо, Нагадаємо, Трамп назвав «тупим» Дмитра Медведєва. Він заявив, що наказав розмістити два атомні підводні човни поблизу Росії у відповідь на агресивні зауваження скандального російського експрезидента.