“Похід на Москву”: легіон “Свобода Росії” назвав свою кінцеву мету — Newsweek

Волонтер легіону “Свобода Росії” Олексій Барановський заявив, що російські добровольці мають намір зрештою “піти на Москву” та звільнити РФ від Володимира Путіна.

Про це він заявив в коментарі Newsweek.

За словами добровольця, проукраїнські російські повстанські формування, які прокладають собі шлях через спільний кордон між двома воюючими країнами, хочуть, щоб ця операція спровокувала повстання проти президента Володимира Путіна.

Кінцева мета легіону “Свобода Росії”

Легіон “Свобода Росії”, “Сибірський батальйон” і Російський добровольчий корпус (РДК) — добровольчі воєнізовані формування, що діють під егідою українських військових — у вівторок розпочали двостороннє вторгнення в Бєлгородську і Курську області Росії.

Під час запеклих боїв Олексій Барановський — доброволець легіону “Свобода Росії” з позивним “Лютик” — розповів Newsweek, що бійці повстанців мають намір зрештою “йти на Москву”. За його словами, метою є “подальше звільнення Росії від Путіна. Можливо, ми не зможемо зробити це зараз, але це наша головна місія”.

Останні транскордонні атаки відбуваються в той час, коли Путін готується до президентських виборів, що відбудуться цими вихідними, ретельно спланованих змагань, в яких він, безсумнівно, переможе. Голосування також відбудеться на територіях України, окупованих московськими військами в ході їхнього повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року. Барановський заявив, що операція повстанців була навмисно приурочена до цього часу.

“Можливо, ми не зможемо зупинити федеральні вибори, але ми можемо зірвати регіональні голосування, тому ми робимо все можливе, щоб принести це “повітря свободи” принаймні в деякі частини країни”, — пояснив він, охарактеризувавши майбутнє опитування як “останній поштовх Путіна до узурпації влади”.

Міністерство оборони Росії повідомило про напади “українських терористичних угруповань” у трьох місцях уздовж кордону і заявило, що всі атаки були відбиті.

Бюлетені та кулі

Повторна “коронація” Путіна не стане несподіванкою, але це буде ще одним ударом по опозиційному руху в Росії, який бореться за владу. Кремль використав війну в Україні для подальшого придушення будь-якого натяку на інакомислення з боку російської громадськості та громадянського суспільства.

Смерть неофіційного лідера опозиції Олексія Навального в арктичній колонії в лютому стала похмурим нагадуванням про долю, яка чекає на росіян, що наважилися виступити проти правління Путіна.

Жанна Нємцова — дочка вбитого антипутінського політика Бориса Нємцова — сказала в інтерв'ю Newsweek невдовзі після оголошення про смерть Навального, що російські продемократичні активісти є “видом, близьким до вимирання”.

За словами Барановського, повстанські формування хочуть активізувати внутрішню опозицію, яка принишкла.

“Як громадяни Росії, ми вирішили, що також хочемо взяти участь у цих виборах — і це наш спосіб бути почутими, — сказав він. — Ми голосуємо за збройний опір путінському режиму, за повстання, за революцію”.

“Ми показуємо антиопозиції приклад, показуємо, що вони не одні, показуємо, що є люди, які готові боротися, не просто світячи ліхтариками в небо [відсилання до “ліхтарикового флешмобу” протестів опозиційних груп], а зі зброєю в руках, з пістолетами, гранатами і бронетехнікою, якої у нас дуже багато. І ми закликаємо всіх приєднатися до нас у цій боротьбі проти Путіна”, — додав Барановський.

Нинішня операція є наймасштабнішою для російських бойовиків, які зараз лояльні до Києва. “Хоча в Бєлгороді ми проводили деякі спільні операції, а деякі були окремими, сьогодні ми вперше сформували дійсно єдиний фронт”, — сказав Барановський, маючи на увазі координацію дій Легіону з двома іншими формуваннями.

“Цим ми також показуємо фрагментованій російській опозиції, що можна об'єднуватися. Фактично, ми є справжньою російською опозицією. Це нова віха для руху опору, і в найближчі місяці ми продовжимо ставити більш складні цілі для наших місій, тож сподіваємося, що одного дня ми досягнемо головної — знищення Путіна і його режиму”, — заявив Барановський.

“Армія вбивць”

Вторгнення цього тижня — не перші. Напади тривали протягом 2023 року, а травнева кампанія змусила евакуювати тисячі росіян з прикордонного регіону і направити туди військове підкріплення. Обидві сторони повинні добре уявляти, на що може піти інша сторона.

“Їхні методи нас не особливо дивують, — сказав Барановський. — Ми бачили їхні тупі методи “м'ясного штурму” в Бахмуті та Авдіївці. Це їхня єдина військова стратегія, тому, якщо проявити трохи винахідливості та перспективного планування, можна застати їх зненацька. Інша їхня стратегія — вести вогонь без розбору, сподіваючись на влучний постріл. Це стосується і цивільних районів: вони не шкодували цивільних в Україні, а тепер не шкодують і росіян”.

“Отже, якщо вони думають, що наші війська знаходяться в якомусь селі в Бєлгороді, вони почнуть обстрілювати нас з гранатометів і артилерії, навіть після того, як нас там вже давно не буде. Це смертоносна стратегія армії вбивць. І це саме те, проти чого ми боремося. Наш головний критерій успіху — мінімізація втрат з нашого боку, — сказав Барановський. — Ми не путінське гарматне м'ясо, ми цінуємо життя кожного бійця, тому всі операції дуже ретельно плануються і виконуються”.

“Всупереч тому, що кажуть російські Телеграм-канали, поки що ми не зазнали жодної втрати в цьому поході”, — резюмував він.

Нагадаємо, військові з добровольчих формувань, які складаються виключно з громадян Росії, на танках зайшли на територію РФ, звільнили та утримують міста під своїм контролем. Тим часом путінська армія тікає. Детальніше — в матеріалі ТСН.ua.

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