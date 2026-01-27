ТСН у соціальних мережах

Світ
550
2 хв

Снігова катастрофа охопила США: десятки загиблих, надзвичайний стан у 17 штатах і блекаути

По всій території США сталися масові перебої з електропостачанням.

Олена Капнік
Погода у США.

Погода у США. / © Associated Press

Днями північний схід США накрила потужна зимова буря, що принесла багато снігу. У кількох штатах, які найбільше постраждали від сильних морозів, зареєстрували щонайменше 30 смертей.

Про це повідомляє Sky News і AP.

У 17 штатах та округові Колумбія оголосили надзвичайний стан. Загалом, за даними Національної метеорологічної служби, щонайменше 180 мільйонів людей у ​​37 штатах – а це понад половина населення Америки – постраждали.

У Техасі температура опустилася до -20°C. Окрім того, у громадах Нью-Йорка поблизу канадського кордону вже зафіксовано рекордно низькі температури. Зокрема, -45°C у Копенгагені, селі в окрузі Льюїс. Тим часом в Нью-Мексико випало 78 см снігу, а в районах на північ від Піттсбурга - до 50 см.

«Цей шторм зараз залишає східне узбережжя, супроводжуючись затяжними сніговими шквалами. Але головне - це надзвичайно холодна погода, яка триватиме до початку лютого», – повідомила метеорологиня Центру прогнозування погоди Еллісон Сантореллі.

По всій території США сталися масові перебої з електропостачанням - понад 810 тисяч будинків залишилися без світла. Більшість із них - на півдні, де крижані дощі спричинили обрив гілок дерев та ліній електропередач. Найбільше постраждав штат Теннессі, де було зареєстровано 250 тисяч відключення електроенергії, а також Міссісіпі - майже 161 тисяча і Луїзіана - понад 126 тисяч.

Університет Міссісіпі, де більшість студентів у понеділок залишилися без світла, скасував заняття на весь тиждень. У Нью-Йорку державні школи також вирішили закрити.

За даними веб-сайту відстеження FlightAware, у неділю, 25 січня, було скасовано понад 14 500 рейсів, а ще 5 500 – затримано. За даними авіаційної аналітичної компанії Cirium, це зробило робить цей день найгіршим для скасування рейсів у США від часів COVID.

Міністерка внутрішньої безпеки Крісті Ноем закликала людей «залишатися вдома» через «дуже й дуже низькі» температури.

Як повідомлялося, США накрив смертельний зимовий шторм. Негода спричинила масштабні перебої з електропостачанням на півдні країни та фактично паралізувала транспортне сполучення в північно-східних штатах.

