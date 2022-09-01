Похорон Горбачова та зруйнована переправа через Дніпро: головні новини ночі 1 вересня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
Головні новини ночі 1 вересня:
- Церемонія прощання з Михайлом Горбачовим відбудеться в Колонному залі Будинку профспілок у Москві. Читати далі –>
- Налагоджена російськими загарбниками понтонна переправа в районі Дар'ївки Херсонської області була знищена. Читати далі –>
- В Афганістані відсвяткували річницю виведення військ США. Читати далі –>
- Напередодні набуття чинності нових домовленостей між Белградом і Приштиною щодо документів для в’їзду збройні сили Сербії розпочали військові навчання біля Косова. Читати далі –>
- Одна із ракет, яку росіяни запустили для удару по Харкову, впала у Бєлгородській області. Читати далі –>
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