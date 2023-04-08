Похорон російського пропагандиста Татарського: що найманці поклали йому на труну (відео)

Сотні прихильників війни в Україні зібралися на похороні пропутінського блогера, який загинув під час вибуху.
Кілька сотень людей, включно з лідером терористичної “групи Вагнера” Євгеном Пригожиним, зібралися в суботу, 8 квітня, в Москві на похорон убитого в Санкт-Петербурзі пропагандиста Максима Фоміна, відомого під псевдонімом Владлен Татарський, який підтримував російське вторгнення в Україну.
Як повідомляє France24, траурна процесія зібралася на престижному Троєкуровському кладовищі на заході Москви під посиленою охороною поліції.
Багато хто з присутніх мав літери Z або V на одязі на знак підтримки війни в Україні. Найманці “групи Вагнера” замість похоронного вінка поклали йому на труну кувалду.
“Владлен Татарський залишиться з нами, його голос буде лунати”, - сказав на церемонії прощання лідер терористичної організації ПВК "Вагнера" Євген Пригожин на кладовищі.
Відео з похорону опубліковано в соцмережах.
At Vladlen Tatarsky's funeral, a reworked version of the Chechen bard Timur Mutsurayev's song "They're Gone" was performed.— NEXTA (@nexta_tv) April 8, 2023
Mutsurayev chanted the Chechens' struggle in the war against Russia. Many of his songs are considered extremist in the Russian Federation.
First the… pic.twitter.com/matTEyvxpp
Нагадаємо, минулої неділі, 2 квітня, Максим Фомін (Владлен Татарський) загинув під час вибуху в кафе в Санкт-Петербурзі, яке належало лідеру угруповання Вагнера.
У причетності до вбивства Москва звинуватила українську владу і “агентів” російського опозиціонера Олексія Навального, який перебуває у в'язниці. Аналітики Інституту вивчення війни заявили, що йдеться про зведення рахунків у колах, які підтримують наступ Росії.
За причетність до вбивства російські силовики затримали 26-річну місцеву мешканку Дар'ю Трепову, яка подарувала пропагандистові статуетку, в якій була вибухівка.
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