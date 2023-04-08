Похорон російського пропагандиста Татарського: що найманці поклали йому на труну (відео)

Сотні прихильників війни в Україні зібралися на похороні пропутінського блогера, який загинув під час вибуху.

Кілька сотень людей, включно з лідером терористичної “групи Вагнера” Євгеном Пригожиним, зібралися в суботу, 8 квітня, в Москві на похорон убитого в Санкт-Петербурзі пропагандиста Максима Фоміна, відомого під псевдонімом Владлен Татарський, який підтримував російське вторгнення в Україну.

Як повідомляє France24, траурна процесія зібралася на престижному Троєкуровському кладовищі на заході Москви під посиленою охороною поліції.

Багато хто з присутніх мав літери Z або V на одязі на знак підтримки війни в Україні. Найманці “групи Вагнера” замість похоронного вінка поклали йому на труну кувалду.

“Владлен Татарський залишиться з нами, його голос буде лунати”, - сказав на церемонії прощання лідер терористичної організації ПВК "Вагнера" Євген Пригожин на кладовищі.

Відео з похорону опубліковано в соцмережах.

At Vladlen Tatarsky's funeral, a reworked version of the Chechen bard Timur Mutsurayev's song "They're Gone" was performed.



Mutsurayev chanted the Chechens' struggle in the war against Russia. Many of his songs are considered extremist in the Russian Federation.



First the… pic.twitter.com/matTEyvxpp — NEXTA (@nexta_tv) April 8, 2023

Нагадаємо, минулої неділі, 2 квітня, Максим Фомін (Владлен Татарський) загинув під час вибуху в кафе в Санкт-Петербурзі, яке належало лідеру угруповання Вагнера.

У причетності до вбивства Москва звинуватила українську владу і “агентів” російського опозиціонера Олексія Навального, який перебуває у в'язниці. Аналітики Інституту вивчення війни заявили, що йдеться про зведення рахунків у колах, які підтримують наступ Росії.

За причетність до вбивства російські силовики затримали 26-річну місцеву мешканку Дар'ю Трепову, яка подарувала пропагандистові статуетку, в якій була вибухівка.

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