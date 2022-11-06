Поховала чоловіка і пішла святкувати до клубу: у Костромі живцем згоріла вдова російського окупанта

Місцеві стверджують, що до цього клубу ходили чоловіки, щоб "зняти дівчину на одну ніч".

У нічному клубі "Полігон" в Костромі живцем згоріла вдова російського окупанта Любов Бедошвілі. Вона загинула разом із своєю сестрою та її чоловіком.

Про це пишуть російські засоби масової пропаганди.

Російські пропагандисти повідомляють, що Любов Бедошвілі навесні поховала свого чоловіка, якого ліквідували в Україні. Вона вже змирилась із смертю окупанта та пішла разом зі своєю сестрою та її чоловіком святкувати до нічного клубу.

Тепер донька окупанта стала круглою сиротою, у неї залишилась лише бабуся.

Місцеві розповідають, що нічний клуб "Полігон" відоме місце в Костромі. Чоловіки часто туди ходять, щоб "зняти дівчину на одну ніч". Також це місце користувалось популярністю серед російських військових, оскільки там можна було розважитись з дівчатами та воно розташоване близько до місцевої військової частини.

Пожежа у нічному клубі "Полігон" в Костромі

У ніч проти 4 листопада в нічному клубі "Полігон", що в Костромі спалахнула пожежа. Там загинуло 13 росіян. Серед загиблих є російський найманець, який від 2015 року воював проти України на Донбасі.

Винним у масштабній пожежі виявився військовий-контрактник Станіслав Іонкін, що нещодавно повернувся з України. Окупант дістав мисливську ракетницю і вистрілив кілька разів у стелю, через що спалахнуло приміщення із людьми. Поліція затримала чоловіка за шість кілометрів від місця пожежі. Військовий визнав провину.

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