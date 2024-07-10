Похований лавиною 22 роки тому: в Андах знайшли тіло американського альпініста

У 2002 році троє друзів — Вільям Стемпфл, Метью Річардсон і Стів Ерскін — спробували піднятися на гору Уаскаран в Перу. Однак під час сходження альпіністів накрило лавиною. Поліція регіону Анкаш виявила тіло Вільяма Стампфла через 22 роки після трагедії – у п'ятницю, 6 липня 2024 року, біля табору на висоті 5200 метрів над рівнем моря.

Про це пише The Guardian.

Тіло Ерскіна було знайдено невдовзі після сходу лавини, але тіло третього альпініста, Метью Річардсона, не знайдено досі.

Гора Уаскаран в Андах заввишки 6768 м є найвищою точкою Перу та четвертою за висотою вершиною Південної Америки. Щороку гору Уаскаран відвідують сотні альпіністів у супроводі місцевих провідників, і їм потрібно близько тижня, щоб досягти вершини.

Поліція заявила, що тіло Штампфла, його одяг та спорядження добре збереглися у льоду. Впізнати його теж було легко завдяки тому, що в його кишенях були водійські права та паспорт. Тіло Стампфла було спущене з гори минулими вихідними гідами та співробітниками поліції та поміщене в морг у місті Уарас.

Оскільки глобальне потепління призводить до танення та відступу льодовиків по всьому світу, влада все частіше повідомляє про виявлення людських останків. Тіла загиблих альпіністів знаходять після того, як сніг і лід тануть і відступають все далі до вершин гір. Льодовикова маса в перуанських Андах зменшується вже близько 10 років.

"Те, що було поховано багато років тому, виходить на поверхню", – розповів Едсон Рамірес, доглядач парку та оцінювач ризиків у національному парку Уаскаран.

На частку Перу припадає приблизно 68% тропічних льодовиків світу, які є одними з найвразливіших через глобальне потепління крижаних покривів на планеті. Листопадовий звіт уряду Перу показує, що країна втратила 56% своїх тропічних льодовиків за останні 60 років.

Багато з цих льодовиків розташовані в Кордильєрі-Бланці в Перу, де Уаскаран та інші знамениті гори щорічно приваблюють тисячі альпіністів. У травні там було знайдено тіло ізраїльського туриста майже через місяць після його зникнення.

Нагадаємо, у Швейцарії льодовики, що тануть через зміну клімату, розкривають таємниці 50-річної давності. У серпні 2022 року туристи виявили в горах невпізнані людські останки і літак, що розбився.

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