Поховають з монетами та медалями: як у Ватикані прощаються з Папою Бенедиктом XVI (фото)

У Ватикані у четвер, 5 січня, ховають колишнього Папу Римського Бенедикта XVI. Очікується, що десятки тисяч людей відвідають площу Святого Петра, щоб долучитися до церемонії прощання.

Про це пише The Guardian.

Згідно з бажанням самого Бенедикта, його похорон буде “простим”, повідомив очільник пресслужби Святого Престолу Маттео Бруні.

Віряни молитимуться, коли труна Бенедикта покидатиме Базиліку Святого Петра. Похоронну месу очолить Папа Франциск. Вона розпочнеться на площі Святого Петра. Це буде перший випадок у наш час, коли Папа очолить похорони свого попередника.

Фото: Associated Press

Потім труну Бенедикта перевезуть через базиліку до крипти Ватикану для поховання в першій гробниці Івана Павла II.

Як пише The Guardian, останки, які перебувають у кипарисовій труні, помістять у цинкову труну, а потім в ще одну, зроблену з дуба. Бенедикта поховають з монетами та медалями, викарбуваними під час його перебування на посаді папи, паліями, які він носив (частина одягу — ред.), а також металевим циліндром із рогіто – текстом, що описує його папство.

Фото: Associated Press

Нагадаємо, Папа Бенедикт XVI (Йозеф Ратцінгер), який очолював католицьку церкву від 2005 року до своєї відставки 2013 року, помер 31 грудня у віці 95 років.

"З жалем повідомляю вам, що почесний Папа Бенедикт XVI помер у монастирі Mater Ecclesiae у Ватикані. Додаткову інформацію нададуть найближчим часом", — заявив офіційний представник Святого престолу Маттео Бруні.

Фото: Associated Press

У лютому 2013 року у віці 85 Папа Бенедикт XVI пішов у відставку, тим самим ставши першим за 600 років главою католицької церкви, який добровільно залишив посаду глави Ватикану. Свій відхід папа пояснив тим, що його залишають сили через похилий вік. За його словами, він попросив Бога допомогти йому прийняти правильне рішення.

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