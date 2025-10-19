- Дата публікації
Пограбування Лувру: з'явилися нові подробиці злочину
Невідомі грабіжники винесли з Лувру коштовності 19 жовтня.
З’явилися нові подробиці про пограбування паризького Лувру. Так, це сталося за 7 хвилин.
Про це в ефірі France Inter міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєс, пише Le Parisien.
Нові деталі про «велике пограбування»
Нуньєнс підтвердив, що «особи проникли ззовні за допомогою підйомника».
«Вони вкрали „безцінні коштовності“, — сказав він.
Примітно, що інцидент «тривав сім хвилин». За словами колишнього начальника поліції Парижа, це була «явно команда, яка проводила розвідку». Вікна були прорізані «дискетою».
Нагадаємо, 19 жовтня музей Лувр у Парижі пограбували невідомі.
«Сьогодні вранці під час відкриття Лувру відбулося пограбування. Постраждалих немає», — написала міністерка культури Рашида Даті.
Злодіям вдалося викрасти дев’ять предметів з колекції коштовностей Наполеона та імператриці: намисто, брошку, діадему. Ці експонати виставлялися у вітринах Наполеон та Французькі монархи. Попередньо, злочинці втекли на мотоциклах.