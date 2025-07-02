Погрожували вбивством і катували: затримано українців, які викрадали мігрантів

Затримані українці / © rmf24.pl

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У Польщі співробітники Центрального управління слідчої поліції (CBŚP) з Зеленої Гури затримали чотирьох громадян України, підозрюваних у жорстоких викраденнях мігрантів з метою вимагання викупу в Польщі та Латвії. Чотирьом особам висунуть звинувачення у викраденнях людей і незаконному перетині кордону.

Про це повідомляє RMF24.

Затримані — це четверо українців, які перебували на території Польщі легально. Найстаршій жінці 40 років, наймолодшому зловмисникові — 20. За неофіційною інформацією, вони організовували незаконне перевезення мігрантів, які через Білорусь потрапляли до Євросоюзу.

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Інформація про діяльність банди надійшла в середині червня, коли до CBŚP звернулися представники однієї з гуманітарних організацій. Через інтернет-месенджер їм передали повідомлення англійською мовою про викрадення двох громадян Ефіопії в Польщі. Злочинці вимагали викуп у криптовалюті, погрожуючи вбити жертв або продати їхні органи. До повідомлення додали фото оголених, зв’язаних чоловіків.

З’ясувалося, що викрадачі, погрожуючи зброєю, відібрали у чоловіків гроші та телефони, а потім у багажнику автомобіля перевезли їх до міста Любін. Родинам потерпілих надіслали вимоги про оплату викупу. Пощастило — викраденим вдалося втекти. Свідки побачили оголених чоловіків на вулицях міста і повідомили прикордонникам.

Після цього члени банди втекли до Латвії, де викрали трьох громадян Малі. Чоловіків зв’язали і замкнули в багажнику автомобіля. Одного з них жорстоко прив’язали до дерева та били дерев’яною палицею. Відео катувань було надіслано родині з вимогою викупу.

Польська поліція встановила співпрацю зі службами Латвії, Литви та Естонії та викрила особи викрадачів. Наприкінці червня за участі контртерористів затримали трьох з них на трасі S8 поблизу Острува Мазовецького. Четвертого затримали в місті Сквежина Любуського воєводства.

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Затримані постануть перед судом за участь в організованій злочинній групі, викрадення для викупу та незаконний перетин кордону. Трьох із них тимчасово заарештували. За свідченнями потерпілих, деякі члени банди досі перебувають на свободі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, хто житиме в Україні після війни та звідки приїдуть мігранти.