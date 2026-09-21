Погрожував Дональду Туску в соцмережах: у Польщі затримали 56-річного чоловіка

Дональд Туск / © Associated Press

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У Польщі затримали 56-річного мешканця Перемишля після публікації в соцмережах відео з погрозами на адресу прем’єр-міністра Дональда Туска.

Як повідомляє RMF24 із посиланням на поліцію, запис з’явився у п’ятницю, 18 вересня. Уже наступного дня правоохоронці встановили автора та затримали його.

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Речниця міської поліції Перемишля Кароліна Ковалік повідомила, що з чоловіком проводять подальші слідчі дії.

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Правоохоронці вилучили відеозапис, а також електронне обладнання, яке належить затриманому. Зібрані матеріали аналізують для підготовки звинувачень. Їх чоловікові мають оголосити в понеділок.

У поліції наголосили, що публікації в Інтернеті не гарантують анонімності та що авторів матеріалів, які можуть порушувати закон, встановлюватимуть і притягуватимуть до відповідальності відповідно до законодавства.

Деталей щодо змісту самих погроз та можливої кваліфікації справи наразі не оприлюднено.

Нагадаємо, що раніше Туск нагадав про напад СРСР на Польщу після нової атаки РФ

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