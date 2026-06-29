Погрожував Путіну збройним повстанням: чим обґрунтували затримання російського військового

За що затримали росіянина Луніна

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Днями у Росії заарештували ексвійськового, який воював в Україні, за те, що він пригрозив Путіну озброєним бунтом. Як виявилося пізніше, ексвійськового Олександра Луніна заарештували за адміністративною статтею про демонстрацію екстремістської символіки.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Росіянина, який погрожував Путіну, заарештували за демонстрацію екстремістської символіки

Напередодні Лунін записав відеозвернення із вимогою зустрічі з Володимиром Путіним. Рішення про арешт суд ухвалив ще 27 червня, проте офіційну інформацію на сайті установи оприлюднили лише вранці 29 червня.

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У пресслужбі суду журналістам відмовилися розкрити подробиці справи, аргументувавши це тим, що подібні матеріали не підлягають розголошенню.

Адміністративна стаття про пропаганду чи демонстрацію екстремістської символіки передбачає покарання у вигляді арешту терміном до 15 діб. За даними телеграм-каналу ексвійськового, суд призначив йому 11 діб арешту.

За наявною інформацією, він вирушив на зустріч із Віталієм Бородіним — керівником Федерального проєкту з безпеки та боротьби з корупцією, відомим своїми серійними доносами.

Після цієї зустрічі Олександр Лунін перестав виходити на зв’язок.

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Що відомо про Олександра Луніна

Нагадаємо, у Росії затримали колишнього військовослужбовця Олександра Луніна, який брав участь у війні проти України. Напередодні арешту чоловік записав відеозвернення з вимогою зустрічі з Володимиром Путіним, заявивши, що «армія може розвернути зброю проти Кремля», а також публікував ролики про реальний стан справ у російському війську, які набрали мільйони переглядів.

Лунін стверджував, що мав контакти з високопосадовцями Міноборони та силовиками, які нібито й просили його донести цю інформацію до диктатора.

За рішенням суду ексвійськового відправили під адміністративний арешт на 11 діб, хоча конкретна стаття наразі залишається невідомою. Його дружина підтвердила факт арешту, а адміністратор Telegram-каналу Луніна повідомив, що чоловік «живий і здоровий».

Перед затриманням у помешканні родини в селі Лізинівка російські силовики провели нічний обшук та вилучили всю комп’ютерну техніку, про що дружина Луніна спочатку повідомила в TikTok, але згодом видалила це відео.

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